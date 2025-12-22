Sekä S-ryhmällä että K-ryhmällä on myymälöitä, jotka palvelevat normaalistikin 24/7 ja ovat avoinna myös jouluna. Tästä huolimatta jouluaatto on monissa muissa myymälöissä lyhyt päivä ja ovet sulkeutuvat iltapäivällä.

Vielä joitakin vuosia sitten jouluna tiesi, että Suomi on kiinni. Nyt arkea voi halutessaan jatkaa pyhienkin yli: kauppoja on auki ympäri vuorokauden, eikä perinteistä joulumuistiota ole enää helppo laatia. Kokosimme yhteen, mitä ainakin jouluna 2025 kannattaa käytännössä huomioida.

Katso videolta, miten joulusta uutisoitiin menneinä vuosikymmeninä ja mitä kannattaa huomioida vuonna 2025.

Apteekkien aukiolo vaihtelee

Apteekkien aukioloajat vaihtelevat jouluna alueittain ja apteekeittain. Osa apteekeista palvelee pyhinä rajoitetusti ja osa on kokonaan kiinni.

Alko: joulun selkein aikataulu

Julkinen liikenne: pyhinä poikkeusaikataulut

Julkinen liikenne kulkee jouluna, joskaan ei aivan normaaleilla aikatauluilla. Monilla paikkakunnilla liikenne noudattaa sunnuntain tai lauantain aikatauluja ja vuorovälit voivat olla harvempia.

Vaali naapurisopua

Pelastusviranomaiset muistuttavat, että jouluna keittiö- ja kynttiläpalot lisääntyvät. Kinkkua tai muuta ruokaa ei pidä jättää valvomatta uuniin, kynttilöitä ei polteta yksinään, eikä rasvaa kaadeta viemäriin.