Loppuiko joulusinappi tai särkylääke? Näin palvelut ovat auki jouluna
6:59Katso videolta, miten joulusta uutisoitiin menneinä vuosikymmeninä ja mitä kannattaa huomioida vuonna 2025.
Julkaistu 22.12.2025 18:11
Pyry-Jukka Peltomäki
Vielä joitakin vuosia sitten jouluna tiesi, että Suomi on kiinni. Nyt arkea voi halutessaan jatkaa pyhienkin yli: kauppoja on auki ympäri vuorokauden, eikä perinteistä joulumuistiota ole enää helppo laatia. Kokosimme yhteen, mitä ainakin jouluna 2025 kannattaa käytännössä huomioida.
Ruokakauppojen aukioloajat vaihtelevat jouluna 2025 ketjuittain ja myymälöittäin, mutta yksi selkeä muutos aiempiin vuosikymmeniin on, että osa kaupoista on auki ympäri vuorokauden myös joulun aikaan.
Sekä S-ryhmällä että K-ryhmällä on myymälöitä, jotka palvelevat normaalistikin 24/7 ja ovat avoinna myös jouluna. Tästä huolimatta jouluaatto on monissa muissa myymälöissä lyhyt päivä ja ovet sulkeutuvat iltapäivällä.
Joulupäivänä osa ruokakaupoista on kiinni tai auki rajoitetusti. Tapaninpäivänä kaupat palaavat laajalti sunnuntain aukioloaikoihin.
Lidl-myymälät ovat auki jouluaattona 24.12. klo 16 asti ja kiinni joulupäivänä. Tapaninpäivänä 26.12. ketjun myymälät ovat pääosin auki sunnuntain aukioloaikojen mukaan.
Ketjujen sisällä erot voivat olla suuria, joten oman lähikaupan joulun aukioloajat kannattaa tarkistaa erikseen ennen lähtöä.
Apteekkien aukiolo vaihtelee
Apteekkien aukioloajat vaihtelevat jouluna alueittain ja apteekeittain. Osa apteekeista palvelee pyhinä rajoitetusti ja osa on kokonaan kiinni.
Ajantasaiset tiedot lähimmän apteekin aukiolosta kannattaa tarkistaa etukäteen esimerkiksi osoitteesta apteekki.fi, josta löytyvät myös päivystävät apteekit.
Alko: joulun selkein aikataulu
Jos jokin aikataulu jouluna 2025 on yksiselitteinen, niin se on Alkon.
Alkon myymälät ovat jouluaattona 24. joulukuuta auki vain kello 9–12. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä myymälät ovat kiinni.
Julkinen liikenne: pyhinä poikkeusaikataulut
Julkinen liikenne kulkee jouluna, joskaan ei aivan normaaleilla aikatauluilla. Monilla paikkakunnilla liikenne noudattaa sunnuntain tai lauantain aikatauluja ja vuorovälit voivat olla harvempia.
VR kehottaa tarkistamaan junien päiväkohtaiset aikataulut verkkopalvelusta, sillä joulun liikenne ei noudata yhtä yleistä sääntöä.
Myös esimerkiksi Matkahuollon mukaan bussiliikenteessä on joulun aikaan poikkeuksia ja osa vuoroista voi jäädä ajamatta. Aikataulut kannattaa linja-autojenkin osalta tarkistaa etukäteen.
Maltti ja ennakointi korostuvat maanteillä. Joulun menoliikenteessä vilkkain päivä on tänäkin vuonna aatonaatto 23. joulukuuta, arvioi Fintraffic.
Erityisesti pääkaupunkiseudun ulosmenoväylillä ja kehäteillä liikenne voi ruuhkautua, kun matkustajia on liikkeellä moneen suuntaan yhtä aikaa. Myös Lapin suuntaan liikenteen odotetaan vilkastuvan, kuten edellisvuosina.
Vaikka moni palvelu toimii poikkeuksellisesti, ei arjen pelisääntöjä sovi unohtaa joulupyhien aikaan, kuten Kiinteistöliittokin muistuttaa.
Pelastusviranomaiset muistuttavat, että jouluna keittiö- ja kynttiläpalot lisääntyvät. Kinkkua tai muuta ruokaa ei pidä jättää valvomatta uuniin, kynttilöitä ei polteta yksinään, eikä rasvaa kaadeta viemäriin.
Ja koska oletettavasti kaikenlaista roskaa kertyy lahjojen myötä poikkeuksellisen paljon, on roskien lajitteluun syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Myös taloyhtiöiden hiljaisuusajat ovat voimassa pyhinä. Huomaavaisuus on joulun tärkeimpiä perinteitä, eikä poistu koskaan muodista.