Lidl vetää valmisruokia myynnistä

Lidl vetää myynnistä pihvejä ja janssoninkiusausta.
Lidl kertoo vetävänsä myynnistä erät ruotsalaisen Dafgårdsin valmistamia Wallenbergin pihvejä sekä janssoninkiusausta.
Takaisinvedettävät tuotteet ovat pakasteena myytäviä valmisaterioita.
Takaisinvedon syy piilee siinä, että näiden kahden tuotteen tuopakkauksiin on tarroitettu suomenkieliset ainesosaluettelot ristiin.
Niinpä suomenkieliset tiedot ainesosista ja allergeeneista eivät pidä paikkaansa. Allegikoille tuotteet voivat olla haitaksi. Muille tuotteet ovat turvallisia.
Takaisinvedettävät tuotteet eivät kuulu Lidlien vakiovalikoimaan.
Takaisinveto koskee Ruotsi-teemaviikoilla 1.9.2025 alkaen myytyjä eriä.
Tuotteet voi palauttaa mihin tahansa Lidliin.
Tuotteiden oikeat ainesosaluettelot ovat seuraavat:
Dafgårds Wallenbergin pihvi 460 g:
Peruna, vasikanliha (14 %), vesi, KERMA, herneet, MAITO, sipuli, rypsiöljy, KANANMUNA, VOI, kananliemi (vesi, kana, suola), korppujauho (VEHNÄJAUHO, vesi, suola, hiiva), paistettu sipuli (paistettu rypsiöljyssä), modifioitu VEHNÄTÄRKKELYS, suola, VEHNÄJAUHO, tomaattipyree, mustaherukkapyree, SOIJAKASTIKE (vesi, SOIJAPAVUT, VEHNÄ, suola), mausteet (mm. persilja, muskottipähkinä), sokeri, fariinisokeri, valkoviinietikka.
Dafgårds janssoninkiusaus 600 g:
Peruna, KERMA, sipuli (paistettu rypsiöljyssä), maustettu sillifilee [SILLI 4,8 % (Clupea harengus), vesi, sokeri, suola, etikka, mausteet], anjovis [KILOHAILI 1,3 % (Sprattus sprattus), sokeri, suola, etikka, mausteet], perunatärkkelys, mausteet, säilöntäaine E223 (SULFIITTI).
