Golden Globe -juontaja Nikki Glaser kertoi saaneensa Leonardo DiCapriolta vastalahjan vitsailtuaan näyttelijästä.
Tammikuussa järjestetyssä Golden Globe -gaalassa palkittiin menneen vuoden parhaimpien elokuvien lisäksi myös television merkkitapauksia. Gaala on tunnettu siitä, että juontajat vitsailevat myös paikalla olevien tähtien kustannuksella.
Tänä vuonna juontajana toiminut Nikki Glaser nosti tikun nokkaan Leonardo DiCaprion. Glaser muun muassa kuvaili, ettei DiCaprio kerro elämästään mitään julkisesti. Hän myös muistutti tähden taipumuksesta seurustella nuorempien naisten kanssa.
Glaserin sanoi monologissaan, että DiCaprio on paljastanut ainoastaan vuonna 1991 haastattelussa, että hänen lempiruokansa on pasta, pasta ja lisää pastaa.
Glaser kertoi The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelman haastattelussa lähettävänsä kukkia kaikille, joista on vitsaillut.
DiCaprio oli ainoa, joka lähetti vastalahjan.
– Hän lähetti minulle kolme koria pastaa kiitokseksi, Glaser kertoo.