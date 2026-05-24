



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Leijonien kultavahti valmiina vaikka kaljalle: "Sitten lähdetään" 2:23 Mikko Koskinen linjasi kolmosvahdin roolista: "Jos joku kysyy kaljalle, sä lähdet" Julkaistu 24.05.2026 14:08 Jere Hultin, Zürich jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Leijonien kolmosvahdin Harri Säterin mukaan Leijonien kopissa vallitsee rentous, joka enteilee hyvää. Kokenut torjuja nauttii uudesta roolistaan, ja kyllä, hän on valmis myös vaikka oluelle, jos joku pelaajista tarvitsee henkistä tukea tuopposen äärellä. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Itävalta sunnuntaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. 36-vuotias Säteri on mukana jo uransa kuudennessa MM-turnauksessa. Hänet muistetaan erityisesti kevättalven 2022 olympiakisoista. Tuolloin Säteri torjui ykkösvahtina Leijonille kultaa. Samana keväänä palkintokaappiin lisättiin vielä maailmanmestaruuskin. Juttu jatkuu kuvan alla. Harri Säteri.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press Nyt konkari on Leijonissa se maalivahti, joka ei lähtökohtaisesti pelaa minuuttiakaan. Rooli on miehelle uusi maajoukkueessa.

– Pitää asennoitua etukäteen. On ollut hemmetin hyvä fiilis porukassa. Ei ole missään nimessä ollut ulkopuolinen olo missään vaiheessa. Mikäs tässä on katsella, kun jätkät laittaa lötää pussiin ja peli kulkee, Säteri kertoo iloisesti.

Leijonat on mennyt MM-karkeloissa voitosta voittoon. Joukkueen yllä leijailee lupauksia herättävä aura. Myös Säteri on kiinnittänyt huomioita ilmapiiriin. Nyt on hyvät ainekset kasassa.

– Kun aistii kopissa tekemistä, siellä on hyvällä tapaa rento fiilis. Sitten kun pitää tehdä asioita täysillä, niin tehdään. Ei ole kyllä minkäänlaista kiristelyä havaittavissa. Pienestä se kiinni on. Rentous ja työnteko pitää säilyä ihan loppupeleihin asti. Siellähän se sitten ratkaistaan.

Kolmosvahti on näkyvimmässä roolissa treeneissä. Tehtävänä on usein tarjota sparria esimerkiksi loukkaantuneille tai kokoonpanon ulkopuolisille pelaajille.

Myös jään ulkopuolella on oltava valmiina avustamaan. Entinen Leijonat-vahti Mikko Koskinen linjasi MM-kisojen alussa MTV Urheilun studiossa, että kolmannen veskarin on oltava valmiina myös silloin, jos joku pelaaja kysyy illalla oluelle kisarupeaman keskellä.

Onko tosiaan näin, Harri Säteri?

– Kaikkeen ollaan valmiina tietysti. Jos joku tarvitsee henkistä tukea sen kautta, että pitää lähteä yksi tuoppi juomaan, niin sitten lähdetään. Olen valmiina siihen, hän nauraa.

– Pitää henkisesti ja fyysisesti olla valmis myös siihen, että jos käsky käy tolppien väliin, niin sielläkin pitää sitten suoriutua. Ei voi pelkästään off-ice-asioihin keskittyä, Säteri päättää.

Jere Hultin, Zürich MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Leijonien Harri Säteri on valmis kaljalle, jos käsky käy MM-kisoissa | MTV Uutiset