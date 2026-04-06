Eetu Luostarinen on saanut maksimisakon.
Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Eetu Luostariselle on langetettu 5 000 dollarin sakko korkeasta mailasta. Jääkiekon NHL:n työehtosopimuksessa määritelty maksimisakko oli seurausta tilanteesta, jossa Luostarinen osui sunnuntaina Pittsburghissa Penguinsin ruotsalaishyökkääjä Rickard Rakellia kasvoihin.
Luostariselle tuomittiin toisessa erässä 2+2 minuutin jäähy korkeasta mailasta.
27-vuotiaalta suomalaiselta otettava sakkosumma ohjataan pelaajien hätäapurahastoon.
Luostarinen on voittanut Floridassa kaksi Stanley Cupia. Hän on myös maailmanmestari ja olympiapronssimitalisti Suomen maajoukkueesta.