Tuhkarokko leviää Latviassa.
Latviassa on todettu jo yli 30 tuhkarokkotapausta, kertoivat Latvian terveysviranomaiset. Tauti on levinnyt maassa ensi kertaa sitten vuoden 2018.
Valtaosa sairastuneista on 6–20-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta myös muutama keski-ikäinen on saanut tartunnan ja sairastunut. Suuri osa sairastuneista on saman koulun oppilaita Riiassa.
Terveysviranomaiset ovat kertoneet taudin leviämisen jatkuvan. Viime perjantaista lähtien oli tullut tietoon ainakin kolme uutta tapausta, latvialainen uutistoimisto LETA kertoo.
Latvian terveysvirasto CDC on kehottanut vanhempia tarkistamaan, että heidän lapsensa ovat saaneet rokotussuojan tuhkarokkoa vastaan.
Tuhkarokko on erittäin tarttuva ja voi aiheuttaa vaikeita jälkitauteja, pahimmillaan kuoleman.
