Junankuljettaja kuoli Britanniassa Pohjois-Lontoossa perjantaina tapahtuneessa junaonnettomuudessa, kertoo Britannian liikennepoliisi.

Onnettomuus tapahtui, kun kaksi junaa törmäsi toisiinsa Bedfordissa. Yhteensä lähes 90 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa. Heistä 33 tarvitsi sairaalahoitoa. 11 ihmisen tila on vakava.

Britannian liikenneministerin Heidi Alexanderin mukaan on vielä liian aikaista spekuloida onnettomuuden syitä. Yhden matkustajan mukaan onnettomuus tapahtui, kun yksi junista oli pysähtynyt raiteille ja toinen ajoi sen perään.