Carlos Sainz muuttaisi F1-sarjan uuteen uskoon.

Myös autourheilun kuninkuusluokassa formula ykkösissä kilpaillaan niin, että kuljettaja kilpailee yhden ja saman tallin ajokilla niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Nykyinen Williams-kuski Carlos Sainz muovaisi konseptin kuitenkin täysin uusiksi, jos valta olisi hänellä.

Mundo Deportivo tiedusteli espanjalaistähdeltä, millainen olisi hänen ihanteellinen F1-sarjansa.

– Minulla on vähän hullu idea, jota en usko koskaan maininneeni lehdistölle. Ei... en tiedä, voinko sanoa sitä, Sainz alusti ja suostui sitten sanomaan.

Hänen miettimässään mallissa tallit ja kuljettajat erotettaisiin toisistaan. Jokainen kuski ajaisi jokaisen tallin autolla kaksi osakilpailua, ja sarjassa olisi kaikkiaan 20 kisaa.

– Minulla olisi mahdollisuus ajaa kaksi kilpailua Williamsilla, kaksi Mercedeksellä, kaksi Ferrarilla... kaikilla kuljettajilla olisi täsmälleen samat mahdollisuudet voittaa maailmanmestaruus.

Valmistajien mestaruussarjassa talleille laskettaisiin ne pisteet, mitä eri kuskit kussakin tiimissä saavuttaisivat.

Sainz tuumi, että näin tuskin tulee koskaan tapahtumaan, mutta kyseisellä mallilla saataisiin "aito kuljettajien ja valmistajien mestaruussarja".

Samassa haastattelussa espanjalainen sanoi, että F1:ssä on kyse siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. "Suhteellisessa lajissa" kuskeja pitäisi hänen mukaansa arvioida kulloisenkin auton perusteella, eikä niin, montako maailmanmestaruutta tai osakilpailuvoittoa heillä on.

Williams on esimerkiksi nykyisin suhteellisen heikko talli, ja Sainz on yltänyt tämän kauden osakilpailuissa parhaimmillaan yhdeksänsille sijoille. Urallaan mies on voittanut neljä osakilpailua Ferrarilla.