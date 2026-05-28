Suurlähettiläältä halutaan varmistus ja selitys tapahtuneelle.
Suomi on kutsunut Venäjän Suomen-suurlähettilään Pavel Kuznetsovin puhutteluun eilisen Venäjän epäillyn ilmatilaloukkauksen vuoksi, kertoo Reuters.
Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Porkkalan edustalla eilen iltapäivällä.
Tiedossa ei ole, minkälaisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen ilmatilaa. Yleisesti ottaen sotilasilma-aluksella voidaan tarkoittaa droonia henkilönkuljetuskonetta, helikopteria, hävittäjää tai pommikonetta.
Ilmatilan loukkaamisen syyksi on esitetty ukkosrintaman väistämistä.
Ilmavoimat reagoi loukkaukseen operatiivisella lennolla eli suomeksi sanottuna Hornet nousi ilmaan tunnistamaan loukkauksen kohdetta.
– Epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi eilen.
Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä.