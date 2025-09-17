Sisäministeri Mari Rantanen olisi valmis nykyistä kovempiin toimiin vakavissa lähestymiskieltotapauksissa.

Rantanen on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että lähestymiskieltoa toistuvasti rikkova vainoaja ja toiselle ihmiselle vakavaa uhkaa ja vaaraa aiheuttava henkilö voitaisiin passittaa jopa suoraan kiven sisään, esimerkiksi kahden vuoden vankeuteen.

– Kannatan sitä. Siinä kohtaa, jos toistuvasti ei jätä toista ihmistä rauhaan niin mielestäni kyllä. Pelossa eläminen on aivan karseaa. Tämäntyyppistä toimintaa meidän ei pitäisi hyväksyä, Rantanen sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Suomessa on viime ajoiltakin useita tapauksia, joissa lähestymiskieltoa hakenut nainen on joutunut entisen puolisonsa tekemän vakavan väkivallan ja jopa henkirikoksen uhriksi.

Tuoreimpana esimerkkinä on Espoossa syyskuun alussa tapahtunut epäilty murha. Mies ampui raskaana olleen noin 30-vuotiaan entisen puolisonsa rappukäytävässä tämän pienten lasten silmien edessä.

Nainen oli hakenut ex-miehelleen lähestymiskieltoa ja pyytänyt turvajärjestelyjä, mutta lähestymiskieltoasiaa ei ehditty edes käsitellä käräjäoikeudessa ennen henkirikosta.

– Varmasti on niin, että meillä esimerkiksi kunniaan liittyvä väkivalta on sellainen asia, johon meidän pitää täällä kiinnittää huomiota, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan on myös katsottava, käytämmekö tätä nykyä kaikki olemassa olevat ja lain sallimat työkalut teknisine valvontoineen mahdollisimman tehokkaasti hyväksi.

Rangaistusten kiristämistä ei tällä vaalikaudella ole kirjattu hallitusohjelmaan, mutta Rantasen mielestä vakaviin lähestymiskieltotapauksiin ja vainoamisiin on saatava jatkossa jokin roti ja järjestys.

