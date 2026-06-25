Oulussa tapahtui keskiviikkoiltana joukkotappelu.
Oulun poliisin partio sai keskiviikkoiltana 24. kesäkuuta noin kello 22 ilmoituksen, jonka mukaan Oulun Kaakkurissa on meneillään useamman henkilön välinen tappelu.
Tapahtumapaikalta tavattiin useita henkilöitä, mutta tilanne oli jo rauhoittunut poliisien saapuessa paikalle.
Yhdellä henkilöllä oli havaittavissa vammoja pään ja ylävartalon alueella. Toisen paikalla olleen henkilön epäillään aiheuttaneen kyseiset vammat, ja hänet tuotiin kiinniotettuna poliisin tiloihin.
Kiinniotettua henkilöä epäillään alustavasti pahoinpitelystä.
Yhdellä paikalla olleista oli hallussaan metalliesine, jolla hänen epäillään varustautuneen tilannetta varten. Hän sai sakon järjestysrikkomuksesta, ja hänen hallussaan ollut esine otettiin poliisin haltuun.
Lisäksi yhdellä paikalla olleista henkilöistä oli hallussaan teräase. Häntä epäillään toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Kyseinen teräase otettiin myös poliisin haltuun.