Syyttäjä vaatii lääkärille ja kahdelle hoitajalle tuomiota muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022.

Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä.

Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille.

Syytteiden käsittely alkoi eilen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 16.6. klo 11.24