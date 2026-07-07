Pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen, Asiakastieto kertoo.
Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25 prosenttia.
Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen kahden vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä oli yli 20 000 ihmistä.
Suomessa oli kesäkuun lopussa vajaat 390 000 ihmistä, joilla oli vähintään yksi maksuhäiriömerkintä.
Maksuhäiriöisten määrä kasvaa, mutta aiempaa hitaammin.