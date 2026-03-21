– Muuttolinnuille ja siitepölyn kulkeutumiselle on suotuisat olosuhteet lähipäivinä, kun voimakkaat ilmavirtaukset puhkuvat lounaan ja etelän suunnalta.

– Joskin pilviharsoa ja -lauttaa on vähän enemmän varsinkin maan keskivaiheilla.

pähkinäpensaan ja lepän kukinta voimistuu maan eteläosissa. Kaakkois- ja keskiosien lämpimillä paikoilla leppä puolestaan on pääsemässä vauhtiin.

Siitepölyn kaukokulkeumat nostavat osaltaan ilman siitepölypitoisuuksia, mutta keväiset lämpötilat käynnistävät myös kotoperäiset kukinnat nopeasti.

– Tuossa siitepölyennusteessa lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä on reilusti ilmassa maan etelä- ja keskiosassa, erityisesti etelässä ja lounaassa runsaasti. Eli jos aivastuttaa tai kutittaa silmiä, niin syy voi löytyä katupölyn ohella siitepölystä, Mäntykannas kertoo.