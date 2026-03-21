Ilman siitepölypitoisuudet nousevat lämmössä humisten.
Keväinen sää jatkuu läpi viikonlopun.
MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että aurinkoisimmat alueet löytyvät maan eteläosasta.
– Eiköhän tuo kymmenen astetta tule aurinkoisilla alueilla ylittymään, Mäntykannas ennustaa.
– Joskin pilviharsoa ja -lauttaa on vähän enemmän varsinkin maan keskivaiheilla.
Keväinen sää on tuonut Suomen ilmatilaan jo kosolti paluumuuttajia. Muuttavien lintujen havainnoinnista käytetään termiä staijaus. Birdlife-järjestön mukaan hyviä staijauspaikkoja ovat niemennokat ja korkeat kalliot varsinkin rannikoilla.
Siitepöly pöllyää armotta
Myös siitepölykausi on alkanut.
– Muuttolinnuille ja siitepölyn kulkeutumiselle on suotuisat olosuhteet lähipäivinä, kun voimakkaat ilmavirtaukset puhkuvat lounaan ja etelän suunnalta.