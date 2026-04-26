Ranskan viranomaiset kertovat pelastaneensa viikonlopun aikana yli sata siirtolaista Englannin kanaalista.
Euroopan mantereelta Britanniaan pyrkineet siirtolaiset säilyivät hengissä, mutta ainakin yksi tajuntansa menettänyt vietiin sairaalaan.
Torstaina Britannia ja Ranska sopivat uuden kolmivuotisen sopimuksen, jolla laitonta muuttoliikettä pyritään suitsimaan. Britannia aikoo jatkaa Ranskasta käsin toimivien viranomaisoperaatioiden rahoitusta.
Viime vuonna lähes 30 siirtolaista kuoli yrittäessään ylittää kanaalia. Alkuvuonna siirtolaisia on kuollut kuusi.