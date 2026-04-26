Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa alkoi tänään oikeudenkäynti Syyrian entistä diktaattoria Bashar al-Assadia ja hänen liittolaisiaan vastaan.
AFP:lle puhuneen oikeuslähteen mukaan Bashar al-Assadin lisäksi syytettynä ovat hänen veljensä Maher al-Assad ja muut korkea-arvoiset hallinnon jäsenet.
Paikalla oikeussalissa oli vain yksi syytetyistä, al-Assadien sukulaismies ja entinen turvallisuusviranomainen Atif Najib. Hän on ollut pidätettynä tammikuusta 2025 lähtien.
Bashar al-Assad perheineen pakeni Syyriasta joulukuussa 2024, kun nykyisen presidentin Ahmed al-Sharaan joukot valtasivat Damaskoksen.