Eino Heiskanen muisteli Erikoisjoukot-ohjelmaa helvetillisenä.

Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkitaan Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta.

MTV Uutiset on paikalla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä gaalassa haastattelemassa elokuva-alan tähtiä. Punaiselle matolle saapui muun muassa näyttelijä Eino Heiskanen, joka oli paikalla ensimmäistä kertaa. Hän kertoo kuulleensa kuitenkin ystäviltään gaalan juhlinnasta.

– On vissiin ollut aika villejä. Osa ei kestä ehkä päivänvaloa, osa kestää. Pääsääntöisesti ollut kivat juhlat, ja asiallinen meininki, hän kertaa.

Putouksestakin tuttu Heiskanen on osallistunut myös erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin, kuten Erikoisjoukkoihin ja Selviytyjiin.

– Ne on ovat olleet helvetillisiä kokemuksia. Varsinkin Erikoisjoukot, missä olin. Siihen nähden Selviytyjät oli vähän lomamaisempi jopa. Se on rankin juttu, minkä olen tehnyt.

