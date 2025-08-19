SM-liigaseuran juhlavuoteen ankea käänne: "Ei meillä ole varaa"

Jääkiekon SM-liigassa pelaava KooKoo aikoo järjestää 60-vuotisjuhlansa muualla kuin Kouvolan jäähallissa. Syynä on kaupungin tekemä jättimäinen tilavuokran korotus.

Vuonna 1965 perustettu KooKoo juhlii pyöreitä vuosia 1. marraskuuta JYPiä vastaan pelattavassa kotiottelussaan. Juhlagaalaa seura ei ainakaan jäähallissa järjestä.

– Se on ihan mahdotonta. Ei meillä ole varaa, sanoo KooKoo Hockey Oy:n toimitusjohtaja Sakari Välimaa.

Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta ehti jo keväällä 2024 päättää esimerkiksi konserteista perittävän päivävuokran korottamista 6 000 euroon ja jääkiekon pudotuspeliotteluista yli 8 000 euroon, mutta KooKoon tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen myös pudotuspeliotteluiden uudeksi hinnaksi täsmentyi vuodenvaihteen jälkeen 6 000 euroa.

Toimitusjohtaja Välimaan mukaan lisätapahtumien vuokraa nostettiin kerralla peräti 173 prosentilla aiemmasta alle 2 200 eurosta.

– Heidän mielestään olemme hyvä vertailukohta Oulun [216 000 asukasta] ja Kuopion [125 000 asukasta] kanssa. Meitä on 78 000 ja meillä on 43 vuotta vanha halli.

– Jos Mikkelissä [pudotuspeliottelun järjestäminen] maksaa 980 euroa, Oulussa 3 300 euroa ja Kuopiossa 5 400 euroa, niin siitä sitä sitten voidaan alkaa laskea, Välimaa vertaa muihin vastaavan ikäisiin ja kokoisiin halleihin.

Hän kuitenkin muistuttaa, että eri paikkakunnilla olosuhteet ja vuokraehdot poikkeavat toisistaan.

”Helpompi saada veturi lainaan”

Vuokran korotuksen myötä KooKoo perui viime syksynä toisen suunnitteilla olleista konserteistaan. Seura ei halunnut ottaa riskiä lipunmyynnin kanssa, vaan perui marraskuun pikkujoulukonsertin kokonaan.

Tulevalle kaudella KooKoo suunnittelee jäähalliin jälleen kahta ylimääräistä tapahtumaa.

– Kahta konserttia yritetään, ja tällä hetkellä näyttää ihan kohtuulliselta, Välimaa kertoo.

KooKoo Hockey Oy:n toimitusjohtaja Sakari Välimaa ei pidä jäähallin vuokran korotusta mitenkään kohtuullisena.

Välimaa ei usko kaupungin tulevan enempää vastaan vuokran kohtuullistamisessa. Neuvotteluyhteys on ollut huono.

– Kyllähän siitä on yritetty keskustella, mutta välillä tuntuu, että on helpompi saada VR:ltä veturi lainaan, Välimaa tokaisee.

– Mielestäni se on niin, että jos olet vuokrannut kaksion jollekin ja ilmoitat, että hinta nousee 173 prosenttia, niin onhan se vähän vaikea ajatella, ettei vuokralainen siitä suuttuisi.

– Olen sitäkin tässä pienessä päässäni miettinyt, että onko se edes laillista ja yhdenvertaisuuden periaatteen mukaista, että kaupunki voi yhden omistamansa kiinteistön vuokraa nostaa kerralla 173 prosenttia, Välimaa lisää.

KooKoo Hockey Oy teki keväällä 2024 päättyneellä tilikaudella yli 797 000 euron tappiot. Yhtiön liikevaihto nousi 6,7 miljoonaan euroon. Välimaa ei halunnut kommentoida viimeisimmän tilikauden tulosta ennen tulossa olevaa yhtiökokousta.

KooKoo sijoittui viime kaudella SM-liigan runkosarjassa kuudenneksi, mutta koki jo pudotuspelien avauskierroksella tappion ottelusarjassa Vaasan Sportia vastaan.