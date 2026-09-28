MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei usko päävalmentaja Jouko Myrrän potkuihin, vaikka KooKoon kurssi ei oikenisikaan nopeasti jääkiekon SM-liigassa.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin ja nyt superkaudella 2026–2027 myös maanantaisin.
Kahdeksan ottelua, kahdeksan tappiota. Harva uskoi tällaiseen starttiin SM-liigan viime kevään hopeaseuralta KooKoolta, vaikka se menettikin kesällä monia avainpelaajiaan ja lähti superkauteen sarjan toiseksi pienemmällä pelaajabudjetilla (2,2 miljoonaa euroa).
MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu totesi maanantain Liigaviikossa, että KooKoossa "aletaan olla rajoilla, että jotain tarvitsisi tehdä".
Myös Liigaviikon studioisäntä Teemu Niikko spekuloi jo päävalmentaja Jouko Myrrän lähtölaskennalla.
– Moni valmentaja olisi kyllä varmasti saanut jo kenkää, jos kausi alkaa kahdeksalla tappiolla, Niikko totesi.
Asiantuntija Karri Kivi oli kuitenkin vahvasti toista mieltä Myrrän mahdollisista potkuista.
– En usko, että tämän vuoden puolella edes mietitään asiaa. Hänellä on vielä ensi vuoden sopimus ja finaalisuoritus viime vuodelta, niin sinne täytyy muita ratkaisuja tehdä, Kivi linjasi.