– Uudella osastolla ei ole millään lailla lähtenyt. Itseluottamus ja uskallus ovat ykkösasia KooKoon pelissä. Ja nyt kun siellä vain pelätään virheitä, ei mennä tilanteisiin ja tulee pelkkiä harhasyöttöjä ja vääriä valintoja, niin tuosta on kyllä tosi vaikea päästä ylös, Kivi listaa.