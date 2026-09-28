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Onko Jokerien liigajoukkue kasattu väärin? | MTV Uutiset

Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Kommentti: Pelastavatko potkut mitään? Jokerit-pomon löysä heitto hämmästyttää KOMMENTTI Olli-Pekka Yrjänheikki (vas.) on kovassa paikassa Jokerien urheilupomona. Päävalmentaja Tomek Valtonen (oik.) sai potkut. AOP Julkaistu 28.09.2026 09:39 KOMMENTTI: Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Jokerien urheilujohtajan perjantaiset kommentit paljastivat SM-liigassa konttaavan helsinkiläisseuran ongelmien juurisyyt, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin ja nyt superkaudella 2026–2027 myös maanantaisin. Jokerit teki sunnuntaina odotetun ratkaisun. Kun tulosta ei ole tullut – vain neljä pistettä kahdeksasta ottelusta superkauden alkuun – päävalmentaja Tomek Valtonen sai lähteä apurinsa Waltteri Immosen kanssa. Seuraavaksi kelkan kääntämistä Ilmalassa saa kokeilla Valtosen tiimistä vastuukäskijäksi hyppäävä Juuso Hahl, jonka viime kausi päättyi jo lokakuussa odottamattomiin potkuihin Vaasan Sportin päävalmentajan paikalta. Joukkueen alkukauden otteista tehdyt analyysit voi tiivistää näin: maalivahtiosasto vuotaa, pakisto on heppoinen ja nimekäs hyökkäys ei ole toimittanut. Suurimmaksi pelilliseksi ongelmaksi on nostettu avauspelaaminen. Viidellä viittä vastaan Jokerit on tehnyt yhden maalin neljään viime otteluun. Karmea luku. Lue myös:

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Päävalmentaja kantaa pelistä aina suurimman vastuun, mutta Jokerien tapauksessa syyttävän sormen voi kääntää myös toisen tahon suuntaan.

Urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki antoi perjantaina MTV Urheilun liigastudiossa kommentteja, jotka olivat suorastaan hämmästyttäviä.

– Meillä oli Mestiksen ajalta ylivuotisia sopimuksia. Halusimme antaa heille, jotka olivat olleet siellä kanssamme 2-3 vuotta, mahdollisuuden näyttää, miten he pärjäävät Liigassa, Yrjänheikki totesi.

Kommentti jatkuu videon alla.

6:57 Näin Jokerien urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki avasi seuran pelaajavalitoja ja siirtosuunnitelmia perjantaina, kaksi päivää ennen Tomek Valtosen potkuja.

Tämä näkyy erityisesti Jokerien puolustuksessa, jossa on kuusi pelaajaa viime kauden Mestis-joukkueesta.

Hämmästykseni kasvoi entisestään, kun Yrjänheikki kommentoi maalivahtikiinnityksiä Veini Vehviläistä ja Olle Eriksson Ekiä. Heistä Vehviläinen torjui viime kaudella Mestistä Jokereissa, Eriksson Ek Ruotsin kakkostasolla.

– Veinillä oli sopimusta jäljellä ja halusimme kunnioittaa sitä. Uskomme edelleen, että Veini pystyy toimimaan. Hän on ollut parhaimmillaan todella hyvä maalivahti Liigassa. Halusimme tuoda siihen tasaväkisen tandemin, ettei Veinikään jää selkeäksi kakkoseksi, Yrjänheikki perusteli.

Halusimme tuoda siihen tasaväkisen tandemin, ettei Veinikään jää selkeäksi kakkoseksi.

Eihän näin voi toimia huippu-urheiluorganisaatiossa. Eikö Yrjänheikin tehtävä olisi tuoda Jokereihin budjetin raameissa paras mahdollinen maalivahti silläkin uhalla, että Vehviläinen jää selväksi kakkoseksi? Maalivahtiongelmaa Jokerit on paikannut Tomi Karhusen lainapestillä, jota jatkettiin maanantaina.

Jokerien organisaatiossa 15 vuoden ajan valmentajana ja urheilupomona toiminut, mutta liigatasolla ensimmäistä kauttaan toimivan Yrjänheikin kommenteista jää kuva, että Jokereissa halutaan olla lojaaleja pelaajille, joiden taso ei välttämättä – tai todennäköisesti – riitä SM-liigassa.

Samantyylistä lojaalisuutta oli havaittavissa myös Jokerien valmentajakiinnityksissä. Viime vuosina heikompitasoisissa sarjoissa ulkomailla kiertäneen Valtosen, 46, edellinen päävalmentajapesti SM-liigasta oli lähes vuosikymmenen takaa. Hänellä on kuitenkin vahva Jokerit-tausta niin pelaajana kuin valmentajana.

Valtosen valinnan taustalla saattoi olla Jokerien kimurantti tilanne. Jokerien paluu SM-liigaan oli ollut käytännössä varmaa jo pitkään, mutta se joutui pelaamaan Mestistä vielä viime kauden. Tähän yhtälöön – vielä vuosi Mestistä, sitten liigaan – Valtonen oli varmasti helpompi istuttaa kuin joku huippumeritoitunut ja -menestynyt koutsi.

Valtosen rinnalla Mestiksessä oli myös nyt potkut saanut Immonen, entinen Jokerien pelaajalegenda. Immosella on vyöllään mittava apuvalmentajakokemus Sveitsistä.

Uuden päävalmentajan Juuso Hahlin tulikaste on edessä tiistaina, kun HPK saapuu Jokerien vieraaksi.