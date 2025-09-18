Jimmy Kimmelin talk show’n hyllyttäminen kriittisten puheiden vuoksi on uusin läpiruostunut naula Yhdysvallat-nimisen sivistyneen länsimaan sananvapausarkkuun, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja ja verkon uutispäällikkö Visa Högmander.

Oi, suuri ja mahtava Yhdysvallat! Sinä sananvapauden perikuva! Päivä päivältä vähemmän sellainen, tosin.

Konkarikoomikko Jimmy Kimmel, 57, kommentoi alkuviikolla talk show'ssaan taannoista 31-vuotiaan oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murhaa, josta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

Kimmel sanoi näin:

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä.

Mikä Maga-porukka? Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tavaramerkiksi vuonna 2015 rekisteröimän Make America Great Again -sloganin (suom. Tehdään Amerikasta jälleen suuri) mukaan nimetty poliittinen liike.

Tuon "porukan" peruskiviä ovat muun muassa valtamedian kritisointi valemedioiksi ja paikkansapitämättömäksi osoittautuneen presidentinvaalivilppiväitteiden kaltaiset salaliittoteoriat.

Jimmy Kimmelin ohjelmassa näytettiin presidentti Trumpista videokuvaa, jossa häneltä kysyttiin Charlie Kirkin kuoleman vaikutuksista häneen. Trump väisti kysymyksen ja alkoi hehkuttaa Valkoiseen taloon rakennuttamaansa uutta tanssisalia.

Kimmel kommentoi videon jälkeen seuraavasti:

– Tämä ei ole se, miten aikuinen suree jonkun ystäväksi kutsumansa murhaa. Tällä tavalla neljävuotias suree kultakalaa.

Katso klippi Jimmy Kimmelin ohjelmasta alla tai täällä.



Jimmy Kimmel on koomikko. Jimmy Kimmel Live on vuodesta 2003 asti esitetty myöhäisillan keskusteluohjelma eli talk show, jossa asioita käsitellään usein huumorin, sarkasmin ja kritiikin kautta.

Kimmelin kommentit Kirkin kuolemasta herättivät arvostelua. Niitä kritisoi muun muassa Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) puheenjohtaja Brendan Carr.

Carr, Trumpin republikaanitoveri, antoi ymmärtää Kimmelin ohjelmaa esittävän ABC-kanavan toimiluvan olevan uhattuna.

Raivo repesi Jimmy Kimmelin ohjelman hyllyttämisestä

Sitten ABC:n tytärkanavien suurin omistaja Nexstar ilmoitti poistavansa Kimmelin ohjelman kanaviltaan. Yhtiön asiasta antamassa lausunnossa kritisoitiin Kimmelin kommentteja Kirkin kuolemasta "loukkaaviksi ja tunteettomiksi keskellä kriittistä hetkeä kansallisessa poliittisessa keskustelussa".

Kuinka ollakaan, Nexstar on keskellä miljardien dollarien arvoista fuusiota, joka vaatii umpirepublikaanin johtaman telehallintoviraston eli FCC:n hyväksynnän.

Ja kuinkas sitten kävikään? ABC:n omistava mediajätti Disney ilmoitti hyllyttävänsä ohjelman toistaiseksi koko maassa.

Onko miljardifuusiossa perimmäisin syy koko Kimmel-kohuun?

Jimmy Kimmel ei tanssinut Charlie Kirkin haudan päällä. Ei, vaikka ”Maga-porukka”-viittauksen voi monen mielestä tulkita tanssiksi. Kimmel ei herjannut Kirkin muistoa, elämää, aikaansaannoksia eikä sanomisia.

Kimmel kritisoi reaktioita siihen tyyliin, miten yhteiskunnallisia asioita käsittelevissä talk show -ohjelmissa yleensä muun muassa aina käsitellään. Mies itse ei ole toistaiseksi kommentoinut hyllytystä sanallakaan.

Siinä missä Hollywoodiin Jimmy Kimmel Liven nauhoituksiin saapunut yleisö kuvaili ohjelman hyllytystä epäamerikkalaiseksi ja ilmaisi huolensa siitä, että Trump pyrkii vaientamaan kaikki häntä kritisoivat tv-ohjelmat ja muut mediat, presidentti itse kommentoi kohua valtionjohtajan arvolle sopivasti Truth Social -palvelussa.

– Hyviä uutisia Amerikalle, Trump iloitsi.

– Onnittelut ABC:lle rohkeudesta tehdä vihdoin se, mitä täytyi tehdä.

Trump neuvoi samalla NBC-kanavaa hyllyttämään tunnettujen talk show -isäntien Jimmy Fallonin ja Seth Myersin suositut myöhäisillan keskusteluohjelmat.

Molemmat ovat käsitelleet Trumpia ohjelmissaan monin muin tavoin kuin myötäkarvaan silitellen.

Donald Trump ei ole toki aiemminkaan peitellyt iloaan vastustajiensa ja kritisoijiensa vastoinkäymisistä: kesällä presidentti iloitsi Trumpia usein kriittiseen sävyyn käsitelleen Stephen Colbertin myöhäisillan Late Show -ohjelman loppumisesta.

CBS-kanava ilmoitti heinäkuussa, että yli 30 vuotta jatkunut Late Show loppuu ensi keväänä taloudellisista syistä.

Ohjelman isäntänä kymmenen vuotta toiminut Colbert kritisoi aiemmin CBS:n emoyhtiö Paramountin ja presidentin Trumpin välisen oikeusjutun sovitteluratkaisua ja kutsui Paramountin Trumpille maksamaa 16 miljoonan dollarin korvausta "isoksi lihavaksi lahjukseksi".

Kaikessa tässä on jopa koominen ristiriita. Samalla, kun Trump yrittää tehdä itsestään suurta rauhantekijää niin Ukrainassa kuin Palestiinassakin, presidentti käy paikoin hyvin epätodelliselta vaikuttavaa sotaa mediaa vastaan.

Eivät Trumpin edeltäjät republikaanipresidentteinä, George W. Bush, George H. W. Bush tai Ronald Reagan yrittäneet vaientaa valtamediaa ainakaan samassa mittakaavassa.

Suuri ja mahtava Yhdysvallat, entinen sananvapauden perikuva. Vuonna 2025: liittovaltio, jota johtaa hallintonsa kanssa ilkeän kriittisten äänten vaientamisesta iloitseva 79-vuotias.

Jimmy Kimmelin talk show’n hyllyttäminen on uusin läpiruostunut naula Yhdysvallat-nimisen sivistyneen länsimaan sananvapausarkkuun.

Jos sivistyneessä länsimaassa ei saa kommentoida ja kritisoida äänenpainoja ja sanomisia, ollaan matkalla kauas pois nykypäivästä, kohti barbaarista käytöstä. Matkalla vauhdilla viemäristä alas.

Sivistyssanakirjan mukaan barbaari on sivistymätön, raaka, julma, karkea tai törkeästi käyttäytyvä henkilö.

Siellä ei onneksi vielä olla, mutta se on pelottava suunta.