Neljä ihmistä pidätettiin tiistaina Britanniassa, kun Windsorin kuninkaallisen linnan seinille heijastettiin kuvia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista ja seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteinistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump on parhaillaan valtiovierailulla Britanniassa, jota isännöi Kuningas Charles.

"Julkinen temppu" poliisin mukaan

Reutersin mukaan mielenosoittajat levittivät ensin valtavan Trumpin ja Epsteinin kuvan sisältävän lakanan linnan lähettyville ja heijastivat myöhemmin useita kuvia kaksikosta yhteen linnan torneista.

Poliisin lausunnon mukaan neljä aikuista pidätettiin epäiltyinä vahingollisesta viestinnästä. Poliisin mukaan kyseessä oli luvaton heijastus Windsorin linnaan, jota voidaan pitää julkisena temppuna.

Kiistelty kirje nosti aiheen uudelleen pinnalle

Reuters kertoo, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatit julkaisivat 8. syyskuuta syntymäpäiväkirjeen, jonka Trumpin väitetään kirjoittaneen Epsteinille yli 20 vuotta sitten. Valkoinen talo on kuitenkin kiistänyt kirjeen aitouden.

Myös kyseinen kirje heijastettiin linnan seinälle yhdessä Epsteinin uhrien kuvien, uutisvideoiden ja poliisiraporttien kanssa.

Reutersin mukaan kirje on tuonut aiheen jälleen poliittisen keskustelun ytimeen, vaikka Trump on kehottanut kannattajiaan "siirtymään eteenpäin".

0:22 Katso myös: Tältä näytti jättimäinen Trumpin ja Epsteinin yhteiskuvalakana