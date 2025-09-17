Konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkin murha kertoo MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto Penttilän mukaan siitä, että Yhdysvaltain sisäinen tilanne on tulehtunut.

Yhdysvalloissa ammuttiin viime viikolla konservatiivivaikuttaja Charlie Kirk kesken puhetilaisuuden yliopistolla. Hän oli merkittävä hahmo maan oikeiston ja etenkin nuorten keskuudessa.

Poliitikkoihin on kohdistunut tänä vuonna lukuisia väkivallantekoja Yhdysvalloissa. Kirkin surman lisäksi vakavin teko nähtiin kesäkuussa Minnesotassa, jossa osavaltion parlamentin demokraatti Melissa Hortman ja hänen puolisonsa ammuttiin.

Paikallisia poliitikkoja molemmista puolueista Washingtonissa tavannut kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kertoo, että vaikka nämä eivät ole omasta turvallisuudestaan huolissaan, ovat he kuitenkin tehostaneet omiakin turvatoimiaan ja sanoneet, että kaikkien tulisi tehdä niin.

Yhdysvaltain sisäinen tilanne on Penttilän mukaan tulehtunut – mielipidemittausten ja tutkimusten mukaan jopa pahemmin kuin 1970-luvulla, kun katsotaan ihmisten mielipiteitä liittyen vastapuoleen, jona poliittiset vastustajat nähdään.

– Se on tulehtunut nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja poliittisen debatin osalta. Se ei näy kaduilla eikä yliopistojen kampuksilla. Siinä mielessä vaikka mielipiteet ovat kärjistyneemmät kuin 1970-luvulla, käsillä kosketeltavaa ja kaduilla näkyvää häiriötä ei ole näkyvissä.

1970-luvulla Yhdysvalloissa kiehui etenkin Vietnamin sodan vastustamisen takia. Useat mielenosoitukset keskittyivät tuolloin kuitenkin enemmän omaisuuden tuhoamiseen kuin väkivaltaan, asiantuntija Rachel Kleinfeld kertoi Reutersin haastattelussa vuonna 2023.

Trumpilla enemmän ymmärrystä omilleen

Kirk oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tärkeä tukija ja Trump on syyttänyt murhasta äärivasemmistoa. Penttilältä kysyttiin, mihin suuntaan Trumpin puheet vievät maan jo ennestäänkin tulehtunutta poliittisista tilannetta.

– Presidentti Trump ei ole mikään suuri yhdistäjä. Jos jotain hyvää ensiksi, hän ei ole millään tavalla kannustanut omiaan eikä ketään muutakaan väkivaltaan.

– Mutta se, että hän syyttää "äärivasemmistolaisia hulluja" tästä, ei tietenkään ole askel haavojen parantamisen suuntaan eli kyllähän tässä yritetään poliittisesti myös käyttää hyväksi tätä tilannetta.

Penttilä arvioi, että Trumpilla on ollut ymmärrystä jo ensimmäisellä kaudella ja muutenkin enemmän omiensa kuin vastustajiensa teoille.

– Samaan aikaan pitää todeta, että hän on itse joutunut kahden murhayrityksen kohteeksi. Eli kyllähän tämä on hänelle vakava paikka ja ehkä nämä puheet siitä, että väkivalta ei ole ratkaisu, on ymmärrettävä tätä taustaa vasten.

Katso Penttilän koko haastattelu yllä olevalta videolta.