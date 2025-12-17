Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen laajentanut maahantulokieltolistaansa, tiedotti Valkoinen talo paikallista aikaa tiistaina.
Trump estää uuden määräyksen myötä pääsyn Yhdysvaltoihin seitsemän maan kansalaisilta. Kieltolistalle päätyivät tuoreeltaan muun muassa Syyrian sekä palestiinalaishallinnon passeilla matkustavat.
Valkoinen talo sanoi, että Trump asettaa maahantulokieltoja sellaisille ihmisille, jotka aikovat uhata yhdysvaltalaisia tai horjuttaa maan kulttuuria, hallitusta, instituutioita tai tärkeitä periaatteita.
Trump on toisella kaudellaan kiristänyt entisestään siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa. Hän on rajoittanut pääsyä tai estänyt pääsyn Yhdysvaltoihin kymmenien maiden kansalaisilta.