Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haastaa New York Timesin oikeuteen ja vaatii 15 miljardia dollaria kunnianloukkauksesta.

– Minulla on suuri kunnian nostaa 15 miljardin dollarin (12,7 miljardia euroa) kunnianloukkaus- ja herjauskanne New York Timesia vastaan, yhtä maamme historian pahimmista ja rappeutuneimmista sanomalehdistä, josta on tullut radikaalin vasemmistodemokraattisen puolueen "äänitorvi", Trump jylisti Truth Social -julkaisussaan.

Trumpin mukaan NYT tuki demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harrisia laittomasti.

– Pidän sitä historian suurimpana laittomana kampanjalahjoituksena. Harrisia tuettiin lehden etusivun keskellä, mikä on ennennäkemätöntä, Trump jatkaa.

Trumpin mukaan New York Times on vuosikymmeniä valehdellut Yhdysvaltojen suosikkipresidentistä. Hän alleviivasi, kenestä on kyse, kirjoittamalla isoilla kirjaimilla sulkeisiin perään, MINÄ! Presidentin mukaan lehti on suoltanut valheita myös Trumpin perheestä, yrityksistä, America First - ja Make America Great Again -liikkeistä sekä koko kansakunnastamme.

– New York Timesin on annettu valehdella, mustata ja herjata minua vapaasti aivan liian kauan, ja se loppuu NYT! Kanne nostetaan Floridan osavaltiossa, Trump vahvisti.