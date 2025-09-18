Obama sanoo, että Yhdysvallat on ajautumassa poliittiseen kriisiin Charlie Kirkin murhan jälkeen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on varoittanut ”ennennäkemättömän poliittisen kriisin” puhkeamisesta oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murhan jälkeen, kertoo BBC.

Tiistaina Pennsylvaniassa järjestetyssä tilaisuudessa Obama sanoi, ettei tuntenut Kirkia ja sanoi olevansa eri mieltä monista asioista tämän kanssa, mutta kutsui murhaa ”kauhistuttavaksi ja traagiseksi”.

Hän kritisoi presidentti Donald Trumpia tämän poliittisia vastustajiaan kohtaan esittämistä huomautuksista ja viittasi aiempiin republikaanipresidentteihin, jotka hänen mukaansa korostivat kansallista yhtenäisyyttä jännittyneinä aikoina, Yhdysvaltain tiedotusvälineet raportoivat.

Vastauksena Valkoinen talo kutsui Obamaa ”nykyaikaisen poliittisen jakautumisen arkkitehdiksi”.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirk ammuttiin keskiviikkona 10. syyskuuta, kun hän oli puhumassa yliopistolla Utahissa. Ampumisesta epäiltyä Tyler Robinsonia, 22, syytetään muun muassa murhasta, vakavasta vamman tuottamuksesta ja todistajiin vaikuttamisesta ja hänelle vaaditaan kuolemantuomiota.

Utahin piirikunnan syyttäjä Jeffrey Gray sanoi, että Robinson oli lähettänyt tekstiviestejä, joissa hän väitettiin sanoneen, että hän ampui Kirkin, koska oli ”kyllästynyt tämän vihaan”.

Ennen Robinsonin vangitsemista Trumpin tärkeimmät liittolaiset syyttivät murhasta vasemmistolaisia aktivisteja sekä demokraattien lainsäätäjien ja näiden kannattajien retoriikkaa.

Oikeusministeri Pam Bondi on ehdottanut, että hallinto ryhtyy torjumaan ”vihapuhetta” – vaikka Yhdysvalloissa ei olekaan erityistä vihapuheita koskevaa lakia. Varapresidentti J.D. Vance on vaatinut sellaisten henkilöiden paljastamista, jotka juhlivat tai hyväksyivät Kirkin tappamista tai arvostelivat häntä hänen surmansa jälkeen.

Obama kehotti kunnioittamaan eriäviä mielipiteitä

Erien kaupungissa puhunut Obama sanoi:

– Mielestäni tällaisina jännittyneinä hetkinä osa presidentin työtä on yhdistää ihmisiä.

Hän kehotti amerikkalaisia kunnioittamaan "muiden oikeutta sanoa asioita, joista olemme täysin eri mieltä".

Obama lausui kiitoksensa Utahin kuvernöörille, konservatiiviselle republikaanille Spencer Coxille. Cox oli hänen mukaansa osoittanut, että ”on mahdollista olla eri mieltä noudattaen samalla perusperiaatteita siitä, miten julkista keskustelua tulisi käydä”.

Hän antoi tukensa myös Pennsylvanian demokraattikuvernööri Josh Shapiron vastaukselle. Shapiron virka-asuntoon tehtiin aiemmin tänä vuonna polttopulloisku, jota poliisi kutsui kohdennetuksi hyökkäykseksi.

Entinen presidentti vertasi näitä reaktioita Trumpin ja tämän liittolaisten kommentteihin.

Hän sanoi, ettei käyttänyt vuonna 2015 tapahtunutta valkoisen ylivallan kannattajan joukkomurhaa Etelä-Carolinassa poliittisten vihollistensa vainoamiseen. Hänen mukaansa syyskuun 11. päivän 2001 iskujen jälkeen presidentti George W. Bush ”korosti nimenomaisesti, että ‘emme ole sodassa islamia vastaan’”.

Obaman mukaan Trump ja hänen avustajansa ovat aiemmin kutsuneet poliittisia vastustajiaan loisiksi ja vihollisiksi, jotka täytyy ottaa kohteeksi.

– Se kertoo laajemmasta ongelmasta, joka meillä on tällä hetkellä ja josta meidän kaikkien on otettava vastuu.

Tiedottaja kiisti väitteet

Valkoisen talon tiedottaja kiisti BBC:lle antamassaan lausunnossa syytökset ja syytti Obamaa eripuraisuuden lietsomisesta presidenttikaudellaan.

– Obama käytti jokaista tilaisuutta hyväkseen lietsoakseen eripuraisuutta ja kääntääkseen amerikkalaiset toisiaan vastaan, tiedottaja sanoi.

– Hänen eripuraisuutensa on innoittanut sukupolvia demokraatteja panettelemaan vastustajiaan ‘surkeiksi’, ‘fasisteiksi’ tai ‘natsiksi’.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain entiset presidentit yleensä hillitsevät kritiikkiään seuraajiaan kohtaan, mutta viime kuukausina Obama on arvostellut Trumpin toimia yliopistoja ja tuomareita vastaan ja kritisoinut myös demokraattisen puolueen johtajia siitä, että he eivät ole vastustaneet Valkoisen talon politiikkaa voimakkaammin.

