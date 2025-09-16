Sanomalehti New York Times tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lehteä vastaan nostaman kunnianloukkauskanteen.
Lehden lausunnon mukaan kanteen tarkoituksena on tukahduttaa riippumatonta journalismia ja pelotella sen tekijöitä.
Trump ilmoitti tiistain vastaisena yönä nostavansa kanteen New York Times -lehteä vastaan kunnianloukkauksesta ja herjauksesta.
Floridassa jätetty kanne kohdistuu myös useisiin lehden toimittajiin ja kirjankustantamoon.
Trump vaatii kanteessa 15 miljardin dollarin korvauksia. Lehden mukaan Trumpin kanteella ei ole laillisesti perusteita.