Kimmelin kommentteja oli kritisoinut muun muassa Yhdysvaltain telehallintoviraston puheenjohtaja.

Yhdysvalloissa Jimmy Kimmelin myöhäisillan ohjelma on hyllytetty toistaiseksi, kertoo televisioyhtiö ABC.

Kimmel ei toistaiseksi ole kommentoinut hyllytystä. Jimmy Kimmel Live -ohjelma on pyörinyt ABC:llä vuodesta 2003.

Kimmel on saanut kritiikkiä kommentoituaan maanantaina ohjelmassaan oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumista. Kirkin murhasta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä, Kimmel sanoi.

Tämän jälkeen ohjelmassa näytettiin videokuvaa siitä, kuinka presidentti Donald Trump väisti kysymyksen Kirkin kuoleman vaikutuksista häneen ja alkoi sen sijaan kehuskella uudella tanssisalilla, jota hän on rakennuttamassa Valkoiseen taloon.

– Tämä ei ole se, miten aikuinen suree jonkun ystäväksi kutsumansa murhaa. Tällä tavalla neljävuotias suree kultakalaa, Kimmel jatkoi.

Uhkaus lupien menettämisestä

Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) puheenjohtaja Brendan Carr kritisoi keskiviikkona oikeistolaisen Benny Johnsonin podcastissa Kimmelin puheita ja antoi ymmärtää, että ohjelmaa näyttävä ABC olisi vaarassa menettää lupansa.

– Voimme tehdä tämän helpolla tai vaikealla tavalla. Nämä yhtiöt voivat löytää tapoja muuttaa käyttäytymistä ja tarttua toimiin, suoraan sanottuna Kimmelin osalta, tai tiedossa on lisätöitä FCC:lle, Carr sanoi.

Hieman myöhemmin ABC:n tytärkanavien suurin omistaja Nexstar ilmoitti poistavansa Kimmelin ohjelman kanaviltaan. Yhtiön lausunnossa kritisoitiin Kimmelin kommentteja Kirkin kuolemasta.

Nexstar on keskellä miljardien arvoista fuusiota, joka vaatii FCC:n hyväksynnän.

ABC:n omistava Disney ilmoitti tämän jälkeen hyllyttävänsä ohjelman koko maassa.

Yleisö käännytettiin

Hollywoodissa yleisöä käännytettiin pois studion ovelta ennen kuin Kimmelin ohjelman nauhoituksen oli määrä alkaa keskiviikkona paikallista aikaa.

Floridalainen Tommy Williams kuvaili uutistoimisto AFP:lle hyllytyksen tuntuvan epäamerikkalaiselta. Hänen mukaansa Trump pyrkii ajamaan alas kaikki televisio-ohjelmat, jotka asettuvat tätä vastaan.

– Olemme menettämässä sananvapautemme. Tällaista tapahtuu Venäjällä, Pohjois-Koreassa ja Kiinassa, valtiollisen television juttuja.

Trump: Hyviä uutisia Amerikalle

Presidentti Trump puolestaan iloitsi Kimmelin ohjelman perumisesta Truth Social -sivullaan.

– Hyviä uutisia Amerikalle, hän kirjoitti.

– Onnittelut ABC:lle rohkeudesta tehdä vihdoin se, mitä täytyi tehdä.

Trump on aiemmin iloinnut julkisesti myös Stephen Colbertin myöhäisillan ohjelman perumisesta. CBS ilmoitti heinäkuussa, että yli 30-vuotias Late Show loppuu ensi keväänä. CBS:n mukaan kyse oli puhtaasti taloudellisesta päätöksestä.

Ohjelmaa kymmenen vuotta luotsannut Colbert oli aiemmin kritisoinut CBS:n emoyhtiön Paramountin ja Trumpin välisen oikeusjutun sovitteluratkaisua ja kutsunut Paramountin 16 miljoonan dollarin maksua Trumpille "isoksi lihavaksi lahjukseksi".