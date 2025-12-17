Presidentti Donald Trump on laajentanut Yhdysvaltojen maahantulokieltoa koskemaan seitsemän uuden maan kansalaisia, mukaan lukien Syyria ja palestiinalaishallinnon passeilla matkustavat.

Valkoisen talon mukaan kiellot kohdistuvat henkilöihin, joiden katsotaan uhkaavan Yhdysvaltojen turvallisuutta tai yhteiskunnallisia arvoja. Toisella kaudellaan Trump on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaa merkittävästi ja rajoittanut maahantuloa jo kymmenien maiden kansalaisilta.

Toimittaja Sanna Voltti kertoo, että Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa yleisesti katsoen puhutaan todella isoista muutoksista.

– Mutta jos katsotaan Trumpin politiikkaa, niin tämä oli täysin odotettavissa. Maahantulokielto kolmansista maista alkoi marraskuussa, kun afganistanilaismies Washingtonissa ampui kahta kansalliskaartin jäsentä, Voltti kertoo.

Ampujaksi syytetty tuli Yhdysvaltoihin vuonna 2021 osana ohjelmaa, jolla maahan tuotiin yhdysvaltalaisten kanssa työskennelleitä afganistanilaisia. Ohjelma oli osa Yhdysvaltojen sotilaallista vetäytymistä maasta.

– Trump jatkoi tapahtumien jälkeen retoriikkaansa siitä, että demokraatit ja etenkin Joe Biden olisivat päästäneet tämän maan täyteen terroristeja ja että nyt tuohon touhuun on tultava loppu, Voltti kertoo.

Voltti muistuttaa, että tosiasiassa afganistanilaismiehelle myönnettiin turvapaikka Trumpin hallinnon aikana.

Huoli herännyt

Asiantuntijat ovat Voltin mukaan huolissaan siitä, että kansallisen turvallisuuden verukkeella demonisoidaan ihmisiä monesta kymmenestä maasta.

– Esimerkiksi täällä Texasin osavaltiossa, joka on rajaosavaltio Meksikon kanssa, on luonnollisesti paljon maahanmuuttoa ja ajanylityksiä.

Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE on Voltin mukaan karkottanut myös laillisesti maassa olevia ja työskenteleviä ihmisiä.

– Lisäksi työviisumeihin on tullut kiristyksiä. Työviisumeiden hinnat ovat nousseet valtavasti. Turistiviisumi ESTA muuttuu siten, että Yhdysvaltain viranomaisilla olisi oikeus katsoa hakijan sosiaalisen median tilit läpi viiden vuoden ajalta. Tämähän koskee nyt myös suomalaisia.

Voltin mukaan maahanmuuttokriittisyys ja maahantulon vaikeutuminen on maksanut Yhdysvalloille jo sen verran, että Yhdysvallat on synkeimpien arvioiden mukaan menettänyt turismissa tämän vuoden aikana arviolta noin kolmekymmentä miljardia dollaria tuloja.