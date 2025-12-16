Juuri nyt Avaa

Kanne liittyy Panorama-ohjelman jaksossa Trumpin vanhasta puheesta esitettyyn videoon, jota oli editoitu harhaanjohtavasti. Ohjelma lähetettiin ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja viime vuonna.

Hän vaatii yleisradioyhtiötä maksamaan kummastakin väitetystä rikkomuksesta vähintään viisi miljardia dollaria korvauksia.

Kanteessaan Trump syyttää BBC:tä muun muassa kunnianloukkauksesta. Lisäksi hän katsoo BBC:n rikkoneen Floridassa käytössä olevaa lakia harhaanjohtavista ja epäreiluista kauppatavoista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nostanut kanteen, jossa hän vaatii Britannian yleisradioyhtiöltä BBC:ltä yhteensä ainakin kymmenen miljardin dollarin korvauksia.

"BBC mustamaalasi Trumpia"

Trump oli aiemmin maanantaina sanonut, että hän on nostamassa kanteen pikapuoliin. Hän syytti BBC:n panneen sanoja hänen suuhunsa ja väitti jopa, että BBC olisi käyttänyt tekoälyä.