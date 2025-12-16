Kanne liittyy Panorama-ohjelman jaksossa Trumpin vanhasta puheesta esitettyyn videoon, jota oli editoitu harhaanjohtavasti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nostanut kanteen, jossa hän vaatii Britannian yleisradioyhtiöltä BBC:ltä yhteensä ainakin kymmenen miljardin dollarin korvauksia.
Asia selviää liittovaltion tuomioistuimeen Miamissa jätetyistä asiakirjoista.
Kanteessaan Trump syyttää BBC:tä muun muassa kunnianloukkauksesta. Lisäksi hän katsoo BBC:n rikkoneen Floridassa käytössä olevaa lakia harhaanjohtavista ja epäreiluista kauppatavoista.
Hän vaatii yleisradioyhtiötä maksamaan kummastakin väitetystä rikkomuksesta vähintään viisi miljardia dollaria korvauksia.
Kanne liittyy Panorama-ohjelman jaksossa Trumpin vanhasta puheesta esitettyyn videoon, jota oli editoitu harhaanjohtavasti. Ohjelma lähetettiin ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja viime vuonna.
Telegraph-lehti kertoi marraskuun alussa BBC:n viimekesäisestä sisäisestä muistiosta, jonka mukaan kahdesta eri videosta koostettu pätkä olisi tarkoitushakuisesti editoitu niin, että Trump näyttää yllyttävän kannattajiaan kongressimellakoihin vuoden 2021 loppiaisena.