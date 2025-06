Valkoinen talo julkaisi Trumpista isukki-musiikkivideon

Donald Trump näyttää nauttivan uudesta lempinimestään.

Yhdysvaltain presidentti matkusti tällä viikolla Nato-huippukokoukseen Haagiin.

Donald Trump sai kokouksessa puolivahingossa uuden lempinimen, kun Naton pääsihteerin Mark Rutten voidaan katsoa kutsuneen häntä kahdenvälisessä mediatilaisuudessa "daddyksi".

Suomeksi termin voi kääntää muotoon "isukki" tai "iskä".

– Ja sitten isukin täytyy joskus käyttää "kovaa kieltä", Rutte vastasi Trumpille, kun hän puhui kovasanaisesti Israelin ja Iranin välisestä konfliktista, kutsuen maita riiteleviksi lapsiksi.

– Silloin tällöin on käytettävä tiettyä sanaa, Trump myötäili Ruttea.

Isukiksi kutsuminen herätti jälkeenpäin kummastusta. Rutte selitti myöhemmin, ettei olisikaan kutsunut Trumpia todellisuudessa isukiksi.

– Sanoin vain, että välillä kuulen Euroopan maiden johtajien sanovan: 'Hei, Mark, pysyykö Yhdysvallat meidän kanssamme? Sanoin, että se kuulostaa vähän samalta kuin pieni lapsi kysyisi isältään: 'Hei, pysytkö yhä perheen luona?'. Joten siinä mielessä käytin sanaa 'isukki' – ei sillä, että kutsuisin presidentti Trumpia isukiksi, Rutte selitti.

"Hey, hey, hey daddy"

Valkoinen talo on nyt julkaissut presidentin Nato-matkasta videokollaasiin, joka on julkaistu saatesanoilla "daddy's home", (suomeksi isukki on kotona).

Videolla näytetään presidentin saapuminen Haagiin ja kättelyä eri maiden johtajien kanssa. Taustalla soi yhdysvaltalaisartisti Usherin kappale Hey Daddy (Daddy's home).

Joten kaikki naiseni sanokaa,

"hei. hei, hei, isukki"

"hei, hei, hei, isukki"

Video on kerännyt sosiaalisen media palvelu X:ssä toistaiseksi jo yli 3 miljoona näyttökertaa.