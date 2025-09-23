Jimmy Kimmel Live -ohjelma saa ensi yönä Suomen aikaa jatkoa hetkellisen hyllyttämisen jälkeen.

Kimmelin ohjelman paluusta ovat iloinneet erityisesti useat myöhäisillan kollegat.

Stephen Colbert avasi oman maanantai-illan ohjelmansa juhlistamalla uutista:

– Kansallinen myöhäisillan painajainen on ohi!

Jimmy Fallon suhtautui Kimmelin ohjelman keskeytykseen sekä paluuseen tyylillleen ominaisesti omassa showssaan.

– Tänä aamuna heräsin sataan tekstiviestiin isältäni, joka sanoi: 'Olen pahoillani, että ohjelmasi peruttiin.' Sanoin: 'Se en ollut minä. Se oli Jimmy Kimmel.

Tämän jälkeen hän on osoittanut solidaarisuutensa Kimmelille kuten myös esimerkiksi Seth Meyers ja Jon Stewart.

Jon Stewart käsitteli Kimmelin paluuta The Daily Show’ssa 22. syyskuuta. Hän vitsaili katsojien kampanjasta, jossa uhattiin perua Disney+- ja Hulu-tilaukset:

– Se kampanja, jossa te kaikki teeskentelitte peruvanne Hulu-tilauksenne samalla kun salaa katsoitte Only Murders in the Buildingin neljä kautta, todella toimi. Onnittelut!

Kriittisiä ääniä

Kimmelin paluu ei ole saanut pelkästään myönteistä vastaanottoa.

Esimerkiksi Turning Point USA:n tiedottaja Andrew Kolvet kritisoi Disneyn päätöstä.

– Disney ja ABC antoivat periksi ja palauttivat Kimmelin takaisin ruutuun – ei yllättävää, mutta se on heidän virheensä. Nexstar ja Sinclair eivät ole tehneet samaa päätöstä.

Ja tosiaan, nämä kaksi useita tv-kanavia Yhdysvalloissa omistavaa mediayhtiötä vahvistivat, että he kieltäytyvät yhä näyttämästä Kimmelin ohjelmaa kanavillaan.

Myös osa konservatiivisista mediakommentaattoreista on pitänyt paluuta esimerkkinä siitä, että media kohtelee liberaaleja juontajia lempeämmin kuin konservatiiveja.

Fox Newsin entinen ankkuri Megyn Kelly otti kantaa niin sanottuun cancel-kulttuuriin.

– Onpa mukavaa olla vasemmistolainen. 'Cancelointi' kestää viisi yötä ja olet taas valokeilassa. Oikealla puolella olet maan alla.

PR-fiasko ja sananvapauden haasteet

Fox Newsin media-analyytikko Howard Kurtz kutsui koko tapausta "täydelliseksi PR-fiaskoksi" ABC:lle ja Disneyn toimitusjohtajalle Bob Igerille.

– Igerin maine on lopullisesti murentunut. Disneystä tuli sananvapauden vastustamisen symboli – kohtalokas leima uutisorganisaatiolle kuten ABC.

Myös FCC:n puheenjohtaja Brendan Carr ehti ennen ohjelman keskeytystä varoittaa, että lähettäjät voisivat joutua sääntelytoimien kohteeksi.

Hänen lausuntonsa herättivät huolta poliittisen painostuksen vaikutuksesta mediaan.