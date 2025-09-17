Yhdysvaltain presidenttipari otettiin vastaan Windsorin linnassa etäällä tavallisesta kansasta, mutta protestejakin nähtiin.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla ottivat Yhdysvaltain presidenttiparin vastaan Windsorin linnassa etäällä tavallisesta kansasta, mutta protestejakin nähtiin.

Yhdysvaltain presidenttiparin toinen valtiovierailu Britanniaan käynnistyi Lontoon lähistöllä keskiviikkona. Donald Trumpin ja Melania Trumpin ottivat Windsorissa vastaan kuningas Charles ja kuningatar Camilla sekä Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine.

Yhdysvaltain presidenttipari saapui jo tiistai-iltana Lontooseen ja lensi sieltä keskiviikkona Windsoriin helikopterilla. Trumpin seurueessa on mukana muun muassa ulkoministeri Marco Rubio ja Yhdysvaltain Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff.

Britti-isännät panivat kuninkaallisissa seremonioissa parastaan heti alusta saakka: Ensimmäinen ohjelmanumero pilvisessä ja hieman sateisessa säässä oli ajelu koristeelisilla hevosvaunuilla Windsorin linnaan. Sotilassoittokunnat soittivat samalla Yhdysvaltain ja Britannian kansallislaulut. Reitin varrella sotilaat Britannian asevoimien eri puolustushaaroista tekivät kunniaa.

Windsorin linnan pihalla kansallislaulut soivat vielä uudelleen ennen kuin presidentti Trump tarkasti kunniakomppanian kuningas Charlesin seuratessa. Molemmat vaikuttivat hyväntuulisilta ja rupattelivat keskenään tilaisuuden virallisuudesta huolimatta. Sitten nähtiin vielä paljon lisää ratsastavia ja marssivia sotilaita.

– Enemmän kaikkea. Enemmän sotilaita, enemmän lippuja, enemmän sotilassoittokuntia, vertasi BBC:n hovitoimittaja Daniela Relph Trumpin vastaanottoa aiemmin näkemiinsä vastaaviin tilaisuuksiin.

Virallisten vastaanottoseremonioiden jälkeen vuorossa oli lounas, mutta kuninkaallinen loisto ei siihen päättynyt.

Myöhemmin oli vuorossa Beating Retreat -sotilasmusiikkiesitys, jonka päätteeksi oli määrä nähdä – sään salliessa – yhdysvaltalaisten ja brittiläisten F-35-hävittäjien sekä kuninkaallisten ilmavoimien taitolentoryhmä Red Arrowsin ylilento.

Ensimmäinen vierailupäivä huipentui juhlaillallisiin, joilla sekä Trump että Charles puhuivat.

Seppele Elisabetin haudalle

Trump teki ensimmäisen valtiovierailunsa Britanniaan kesällä 2019. Hän on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on tehnyt Britanniaan kaksi valtiovierailua. Perinteisesti Yhdysvaltain presidentit eivät enää ole tehneet valtiovierailuita Britanniaan toisella kaudellaan vaan tavanneet kuninkaallisia epämuodollisemmin.

Ensimmäistä valtiovierailua emännöi kuningatar Elisabet, jonka haudalle Windsorin Pyhän Yrjön kappelissa Trumpit laskevat torstaina seppeleen.

Tällä kertaa vierailujuhlallisuudet järjestetään Windsorissa turvallisen kaukana mahdollisista Lontoon mielenosoittajista ja muusta yleisöstä. Protesteista saatiin kuitenkin esimakua jo tiistai-iltana, kun tunnettu yhteiskuva seksuaalirikoksista tuomitusta Jeffrey Epsteinista ja Trumpista heijastettiin jättikokoisena Windsorin linnan seinään.

BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä neljä ihmistä.

Myös Lontoossa osoitettiin keskiviikkona mieltä valtiovierailun johdosta, uutisoi muun muassa BBC. Mielipidetiedustelujen perusteella enemmistö briteistä ei pidä Trumpista.

Torstain tapaaminen pääministeri Keir Starmerin kanssa ei sekään tapahdu Lontoon keskustan perinteisessä Downing Street 10:n virka-asunnossa. Sen sijaan Trump ja Starmer tapaavat pääministerin maaseutuasunnolla Chequersissa, missä pidetään myös yhteinen lehdistötilaisuus.