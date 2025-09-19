Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman mukaan hallinto uhkailee mediayhtiöitä vaientaakseen kriitikkoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa häntä kritisoivia televisiokanavia lupien menettämisellä. Trump kommentoi asiaa toimittajille presidentin Air Force One -lentokoneessa, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.

– Olen lukenut jostain, että kanavat ovat 97 prosenttisesti minua vastaan. 97 prosenttia on minulle negatiivisia, vaikka voitin helposti, hän sanoi viime syksyn presidentinvaaleihin viitaten.

– He antavat vain huonoa julkisuutta. Heillä on luvat. Mielestäni heidän lupansa pitäisi ehkä ottaa pois.

Trumpin mukaan asiasta päättäisi maan telehallintoviraston FCC:n puheenjohtaja Brendan Carr.

Lehden mukaan Trump ja hänen liittolaisensa ovat yrittäneet hiljentää hallintoa kritisoineita toimijoita oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisen jälkeen.

FCC voi peruuttaa kanavan luvan vedoten yleisön etuun. Viraston ainoa demokraattikomissaari Anna Gomez kertoo, ettei FCC:llä ole kuitenkaan valtaa tai oikeutta valvoa kanavien sisältöä tai rangaista niitä puheista, joista hallinto ei pidä.

– Emme voi sallia sitä, että anteeksiantamaton poliittinen väkivalta väännetään oikeutukseksi hallinnon sensuurille ja kontrollille, hän sanoi lausunnossaan.

Demokraatit haluavat Carrin eroavan

Demokraatit vaativat Carria eroamaan tehtävästään FCC:n puheenjohtajana, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Carr kritisoi keskiviikkona juontaja-koomikko Jimmy Kimmelin puheita ja antoi ymmärtää, että tämän ohjelmaa näyttävät kanavat olisivat vaarassa menettää lupansa.

– Voimme tehdä tämän helpolla tai vaikealla tavalla. Nämä yhtiöt voivat löytää tapoja muuttaa käyttäytymistä ja tarttua toimiin, suoraan sanottuna Kimmelin osalta, tai tiedossa on lisätöitä FCC:lle, Carr sanoi oikeistolaisen Benny Johnsonin podcastissa.

Kongressin demokraattiedustajat syyttivät Carria korruptoituneesta vallan väärinkäytöstä.

Televisioyhtiö ABC kertoi keskiviikkona, että Kimmelin ohjelma on hyllytetty toistaiseksi. Jimmy Kimmel Live -ohjelma on pyörinyt ABC:llä vuodesta 2003.

Kimmel sai kritiikkiä kommentoituaan maanantaina ohjelmassaan Kirkin ampumista. Kirkin murhasta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä, Kimmel sanoi.

Kimmel on tunnettu televisioesiintyjä, koomikko, juontaja ja tuottaja. Hän on juontanut muun muassa Oscar-gaaloja.

Obama: Hallinto vienyt cancel-kulttuurin vaaralliselle tasolle

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman mukaan presidentti Trumpin hallinto uhkailee mediayhtiöitä vaientaakseen kriitikkoja.

– Valitettuaan vuosien ajan cancel-kulttuurista, nykyinen hallinto on vienyt sen uudelle ja vaaralliselle tasolle uhkaamalla mediayhtiöitä sääntelytoiminnalla, elleivät ne vaienna tai erota toimittajia ja kommentaattoreita, joista hallinto ei pidä, Obama sanoi.

Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer puolestaan kutsui hallinnon kritisoijien vainoamista epäamerikkalaiseksi.

– Charlie Kirkin traagisen kuoleman käyttäminen tekosyynä kriitikoiden poliittisen noitavainon vauhdittamiseen on inhottavaa, vastenmielistä ja niin epäamerikkalaista kuin vain voi olla, Schumer sanoi.

Myös republikaaneja huolissaan

Politicon mukaan myös republikaaniedustajien riveistä on ilmaistu huolta siitä, että Carr olisi painostanut yhtiön hyllyttämään ohjelman. Politicon mukaan joidenkin republikaanien kommentit viittaavat puolueen jakautuvan sananvapautta koskevien näkemysten suhteen.

– Konservatiivinen kanta on, että sananvapaus on sananvapautta, ja meidän on parasta olla hyvin varovaisia kaikista linjoista, joita ylitämme sananvapauden vähenemisessä, sanoi Kansasin osavaltion republikaanisenaattori Jerry Moran.

Kukaan Politicolle puhuneista republikaaneista ei kuitenkaan maininnut Carria nimeltä. Lisäksi useat republikaanit väittivät, että Kimmelin ohjelman hyllytys olisi ollut liiketoiminnallinen päätös.

Trump iloinnut kriitikoidensa rankaisusta

Trump iloitsi Kimmelin ohjelman perumisesta Truth Social -sivullaan.

– Hyviä uutisia Amerikalle, hän kirjoitti.

Myöhemmin Trump sanoi lehdistötilaisuudessa Britanniassa, että Kimmelin ohjelmalla oli huonot katsojaluvut ja Kimmel "sai potkut osaamisen puutteen takia".

Trump on aiemmin iloinnut julkisesti myös Stephen Colbertin myöhäisillan ohjelman päättymisestä. CBS ilmoitti heinäkuussa "puhtaasti taloudellisesta päätöksestä", jonka vuoksi Colbertin luotsaama Late Show loppuu ensi vuonna. Colbert oli aiemmin kritisoinut CBS:n emoyhtiön Paramountin ja Trumpin välisen oikeusjutun sovitteluratkaisua.