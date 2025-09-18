Jimmy Kimmelin suosittu myöhäisillan ohjelma hyllytettiin.
Disneyn omistama ABC-televisiokanava on hyllyttänyt toistaiseksi suositun Jimmy Kimmel Live -keskusteluohjelman. Päätös ohjelman hyllyttämisestä liittyy Kimmelin kommentteihin konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkin murhasta.
Tieto hyllyttämisestä tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viestintäviraston puheenjohtaja Brendan Carr varoitti Disneytä, sekä muita televisioyhtiöitä muun muassa mahdollisista toimilupien menetyksistä. ABC:n yhteistyökanava Nexstar ilmoitti lopettavansa kimmelin ohjelman esittämisen pitäen juontajan kommentteja loukkaavina ja sopimattomina.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump iloitsi ratkaisusta Truth Social -viestipalvelussa.
– Onnittelut ABC:lle, joka lopulta rohkaistui tekemään sen, mitä oli tehtävä. Kimelillä ei ole lainkaan lahjoja, Trump muun muassa kirjoitti.
Samassa julkaisussaan Trump haukkui myös Jimmy Fallonin, sekä Seth Meyersin, joilla on niin ikään suositut myöhäisillan keskusteluohjelmat.
Kimmelin ohjelman hyllytys on herättänyt laajaa arvostelua. Muun muassa demokraattipoliitikot pitävät tapausta hallinnon painostuksena ja vaarallisena esimerkkinä sananvapauden rajoittamisesta.