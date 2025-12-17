Raakaöljyn hinnat lähtivät nousuun keskiviikkona Trumpin ilmoituksen jälkeen.

Venezuelan mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräämä saarto ei tule vaikuttamaan maan raakaöljyn vientiin. Trump määräsi Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä saarron pakotteiden alaisille öljytankkereille, jotka matkaavat Venezuelaan tai lähtevät sieltä.



Venezuelan valtion omistama öljy- ja kaasuyhtiö Petroleos de Venezuela sanoi tiedotteessaan, että raakaöljyn ja sen sivutuotteiden vienti jatkuu tavalliseen tapaan.



Raakaöljyn hinnat lähtivät nousuun keskiviikkona Trumpin ilmoituksen jälkeen.

Maduro ja Guterres keskustelivat

Maduro keskusteli keskiviikkona YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin kanssa puhelimitse Venezuelan ja Yhdysvaltojen kiristyneistä väleistä.



Aiemmin keskiviikkona Guterresin tiedottaja Farhan Haq kertoi, että pääsihteeri kehottaa Yhdysvaltoja ja Venezuelaa liennyttämään maiden kiristyneitä välejä. Haq sanoi tiedotustilaisuudessa, että Guterres tekee töitä sen eteen, ettei tilanne eskaloituisi entisestään.



Päivityksessään Trump myös syytti Venezuelan varastaneen Yhdysvalloilta muun muassa öljyä ja maata, mutta ei avannut syytöksiään tämän tarkemmin. Hän uhkasi kasvattaa Venezuelan ympäröivän laivaston kokoa, jos maa ei palauta tätä väitetysti anastettua varallisuutta.



Yhdysvallat on jo asettanut pakotteita Venezuelan öljyntuotannolle, mutta öljynviennin estäminen voisi mahdollisesti lamauttaa maan jo ennestään vaikeuksissa olevan talouden.



Trump kertoi saarrosta noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut takavarikoineensa öljytankkerin Venezuelan rannikon edustalla. Tapauksen seurauksena Venezuela on syyttänyt Yhdysvaltoja merirosvouksesta.

Lue lisää: Trump määräsi saarron pakotteiden alaisille öljytankkereille Venezuelassa