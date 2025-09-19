Yhdysvaltalaiset talk show -isännät raivostuivat Jimmy Kimmelin ohjelman äkkihyllytyksestä.

Televisioyhtiö ABC kertoi keskiviikkona, että Jimmy kimmelin luotsaama Jimmy Kimmel Live -ohjelma hyllytetään toistaiseksi.

Kimmel sai kritiikkiä kommentoituaan maanantaina ohjelmassaan Charlie Kirkin ampumista. Kirkin murhasta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä, Kimmel sanoi.

Suositut talk show -isännät Stephen Colbert ja Jon Steward aloittivat omat myöhäisillan lähetyksensä torstaina 18. syyskuuta ottamalla ronskisti kantaa Donald Trumpin hallintoon ja Kimmelin ohjelman hyllyttämiseen.

Colbert aloitti CBS-kanvalla esitettävän The Late Show -ohjelmansa parodioimalla Disneyn Kaunotar ja hirviö -elokuvan kappaletta Be our guest. Colbert oli sanoittanut kappaleen uudelleen korvaten kertosäkeen sanat sanoilla "shut your trap", joka on vapaasti suomennettuna "suu kiinni".

– Jimmy tuen sinua ja henkilökuntaasi sataprosenttisesti, Colbert sanoi avauspuheenvuorossaan.

CBS-kanava ilmoitti heinäkuussa lakkauttavansa Colbertin ohjelman liiketoiminnallisista syistä, mutta kriitikkojen mukaan kyse on siitä, että juontaja on tehnyt usein huumoria Trumpista ja Yhdysvaltain hallinnosta.

Omaa ohjelmaansa Comedy Central -kanavalla juontava Jon Stewart puolestaan esitteli uuden Trumpin hallituksen ”hyväksymän” konseptinsa illan The Daily Show -ohjelmassa. Aloituspuheessaan hän esiintyi isänmaallisesti tottelevana juontajana. Stewart ylisti pilkkaavaan sävyyn "suurta isää" Donald Trumpia.

– Englannin-vierailu ei olisi voinut sujua paremmin presidentiltämme. Vihdoin maa, joka osoittaa suurelle johtajallemme sellaista kunnioitusta, mitä kuka tahansa aurinkojumala ansaitsisi.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Trump uhkaa häntä kritisoivia televisiokanavia lupien menettämisellä. Trump kommentoi asiaa toimittajille presidentin Air Force One -lentokoneessa, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.

– Olen lukenut jostain, että kanavat ovat 97 prosenttisesti minua vastaan. 97 prosenttia on minulle negatiivisia, vaikka voitin helposti, hän sanoi viime syksyn presidentinvaaleihin viitaten.

– He antavat vain huonoa julkisuutta. Heillä on luvat. Mielestäni heidän lupansa pitäisi ehkä ottaa pois.

Jimmy Kimmelin suosittu ohjelma on pyörinyt vuodesta 2003 saakka ja hän on tunnettu televisioesiintyjä, koomikko, juontaja ja tuottaja. Kimmel on juontanut muun muassa Oscar-gaaloja.