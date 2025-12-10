Kolmiodraama-sarjassa Sanni joutui valitsemaan kahden Teemun välillä.
Kolmiodraaman toinen kausi käynnistettiin viime viikolla, kun ensimmäiset rakkautta etsivät sinkut valitsivat deittikumppaninsa.
Yksi valintansa tehneistä osallistujista oli Sanni. Rakkautta etsivä Sanni on tuttu kasvo myös aiemmalta Kolmiodraama-kaudelta.
Tällä kertaa Sanni joutui heti tiukkaan paikkaan, sillä hän kuuli, että viestittelee kahden Teemun kanssa. Sanni keksi kysyä molemmilta miehiltä, millä nimellä voisi heitä kutsua.