Helena Ahti-Hallberg remontoi miehensä Eric Hallbergin kanssa kakkoskotiaan Espanjassa.
Helena Ahti-Hallberg suuntasi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman päättymisen jälkeen Espanjaan jatkamaan remppahommia. Ahti-Hallberg osti miehensä Eric Hallbergin kanssa Espanjasta talon viime vuonna.
Ahti-Hallberg on pitänyt someseuraajansa ajan tasalla remontin kaikista käänteistä, joita on matkan varrella riittänyt. Tanssituomari on saanut kyselyitä, joko remontti alkaa olla pian valmis.
– Sehän on alkumetreillä ja loppu häämöttää noin kymmenen vuoden päästä. Että semmoisella aikataululla edetään ja voin kertoa että tällaiselle heti, kaikki, nyt ihmiselle se on aika haastavaa, suorastaan raastavaa. Mut mä treenaan malttia, Ahti-Hallberg vastaa kyselijöille.