Helena Ahti-Hallbergin pinna alkaa kiristyä remontin keskellä – erityisesti yksi asia aiheuttaa päänvaivaa 10:15 Helena Ahti-Hallberg oli poikansa Emil Hallbergin kanssa vieraana Huomenta Suomessa helmikuussa - katso haastattelu. Julkaistu 24.12.2025 18:09 Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Helena Ahti-Hallberg remontoi miehensä Eric Hallbergin kanssa kakkoskotiaan Espanjassa. Helena Ahti-Hallberg suuntasi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman päättymisen jälkeen Espanjaan jatkamaan remppahommia. Ahti-Hallberg osti miehensä Eric Hallbergin kanssa Espanjasta talon viime vuonna. Ahti-Hallberg on pitänyt someseuraajansa ajan tasalla remontin kaikista käänteistä, joita on matkan varrella riittänyt. Tanssituomari on saanut kyselyitä, joko remontti alkaa olla pian valmis. – Sehän on alkumetreillä ja loppu häämöttää noin kymmenen vuoden päästä. Että semmoisella aikataululla edetään ja voin kertoa että tällaiselle heti, kaikki, nyt ihmiselle se on aika haastavaa, suorastaan raastavaa. Mut mä treenaan malttia, Ahti-Hallberg vastaa kyselijöille. Lue myös: Helena Ahti-Hallberg joutui pelottavaan tilanteeseen: "Koira ja minä selvittiin pienin ruhjein"

Erityisesti yksi asia saa Ahti-Hallbergin tuskastumaan, nimittäin sähköongelmat.

– Siis miettikää, tilattu vuosi sitten, johdot vedetty talon sisään puoli vuotta sitten. Mittari vaan puuttuu. Toki nyt niille on saattanut tulla joku hieno uusi idea, koska tien toiselta puolen on kaivettu joku putki meidän puolelle… Tiedä niitä, mutta vähitellen menee hermo. Miten voi olla niin vaikeaa saattaa työ loppuun?

– Onhan meillä aurinkopaneelit jotta välttämättömyydet hoituu, mutta muutaman sadepäivän jälkeen alkaa akut olemaan aika finaalissa. Olis ihan kiva kuunnella vähän musiikkia, laittaa kuuseen valot ja sen semmoista, mutta remonttiin tarvittavat valot, porat, sekoittimet sun muut ajaa kaiken vähäpätöisemmän edelle.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Ahti-Hallbergillä on haaveena uudenlainen katto kotiin, mutta remonttiurakan edessä on myös sillä saralla ollut vastoinkäymisiä.

– Unelmana oli kaivaa vanhat katot esiin, tiedättehän, ne ihanat vanhat parrut ja sen semmoiset. Valitettavasti todellisuus ei aina kohtaa unelmien kanssa. Parruja kyllä löytyy, mutta myös ihmeellisiä koteloita, puoli metriä eri korkeudella olevia kattoja, vanhaa huonejakoa jne. Tästä poistettiin vanhan kattovalaisimen kupu ja päästiin kurkkaamaan välikattoon, pettymys.

– Ehkä mä heitän mun kattounelmat romukoppaan ja tyydyn tylsiin valkoisiin kattoihin. Tai jos edes yhdestä huoneesta löytyis ne mun unelmien parrut.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.