Neljä lentopallon miesten Mestaruusliigan seuraa kertoo Suomen Lentopalloliiton lupaamien korvausten olevan yhä osittain maksamatta.
Hurrikaani-Loimaa, Kyky-Betset, Raision Loimu ja Savo Volley julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa seurat vaativat Lentopalloliittoa suorittamaan syksyn ottelusiirtojen aiheuttamat kustannuskorvaukset loppuun.
Miesten Mestaruusliigan alkua jouduttiin syksyllä 2025 lykkäämään yli kuukaudella suunnitellusta Kansainvälisen lentopalloliiton FIVB:n pelaajasiirtojen takarajaa koskevan linjauksen takia. Samalla kausi venyy loppupäästä ennätyspitkäksi, kun viimeiseksi mahdolliseksi pelipäiväksi on sovittu 17. toukokuuta.
Suomen Lentopalloliitto lupasi tuolloin korvata ottelusiirroista aiheutuvat kustannukset seuroille täysimääräisesti. Neljä seuraa pitävät kotimaista lajiliittoa osasyyllisenä äkilliseen sarjaohjelman muutokseen.
– Seurojen näkemyksen mukaan tilanne on saanut alkunsa siitä, että sarjaohjelma oli laadittu vastoin FIVB:n ohjeistusta ja määräyksiä, mikä johti liigan aloituksen siirtämiseen, nelikko toteaa tiedotteessaan.
Asia oli määrä ratkaista jo ennen lokakuun loppupuolella käynnistyneen sarjakauden alkua, mutta keskustelu korvauksista jatkuu yhä. Seuroille tuli kuluja muun muassa ulkomaalaispelaajien ennenaikaisesta saapumisesta Suomeen.
Myös kauden alun siirtäminen markkinointikuluineen on tuottanut kustannuksia. Liitto ei ole maksanut kaikkia lupaamiaan korvauksia.
– Seurat ovat erittäin pahoillaan siitä, että asiassa ei ole tehty selkeää korvauspäätöstä eikä vastuuta ole otettu avoimesti. Nykytilanteessa seuroilta odotetaan käytännössä maksumiehen roolia tilanteessa, jossa ne ovat olleet päätöksenteossa sivustakatsojina, seurat toteavat.