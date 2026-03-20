Valkosuklaan makuisia proteiinipatukoita vedetään myynnistä.
Leader Foods tiedottaa vetävänsä takaisin erän proteiinipatukoita. Takaisinvedosta tiedottaa myös Ruokavirasto.
Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821), jonka parasta ennen -päiväys on 11.11.2026 ja eränumero x23725.
Takaisinvedon syy piilee siinä, että kyseisen erän tuote voi sisältää kananmunaa, jota kuitenkaan ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa.
Tuote voi aiheuttaa riskin kananmuna-allergisille. Muille tuote on turvallinen.
Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisen erän tuotteet myynnistä. Kuluttajat voivat palauttaa tuotteen ostopaikkaan.
