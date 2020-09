Kiinan YK-suurlähettiläs vastasi kovasanaisesti Trumpin virussyytöksiin – "Nyt saa riittää"

Suurlähettilään mielestä Yhdysvaltain presidentti on luonut riittävästi ongelmia koko maailmalle.

Zhang muistutti, että Yhdysvalloissa on eniten koronavirustartuntoja ja siihen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Tartuntoja on lähes seitsemän miljoonaa ja kuolemia yli 200 000.

Viruksen alkuperämaana pidetty noin 1,4 miljardin asukkaan Kiina on ilmoittanut pandemian aikana vain noin 90 000 tartunnasta. Viruksen liittyviä kuolemia maa on ilmoittanut noin 4 700. Muu maailma on pitänyt Kiinan ilmoittamia lukuja epäilyttävän alhaisina.