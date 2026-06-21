Itäisestä Suomesta on löydetty suoalueita, joiden ennallistamisesta olisi merkittävää hyötyä sekä luonnolle että maanpuolustukselle.
Itäisestä Suomesta on löydetty vähintään 180 000 hehtaaria suoalueita, joiden ennallistamisesta olisi merkittävää hyötyä maanpuolustukselle.
Asiaa selvittänyt ympäristö- ja puolustusministeriön työryhmä uskoo, että ennallistamiseen olisi saatavissa myös yksityistä rahoitusta.
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Heinäsuon yli ei mentäisi noin vain
Rajan pinnassa sijaitseva Ilomantsin Heinäsuo on jo ennallistettu. Alue palaa vähitellen vaikeakulkuiseksi rimpisuoksi, kun ojia on tukittu ja padottu.
Maavoimien esikunnan pioneeritarkastaja, eversti Riku Mikkonen uskoo, että suo on niin upottava, että raskas kalusto pysähtyisi siihen.
– Hyvältä näyttää, eli kyllähän kaikista raskain kalusto pysähtyy, mutta aina tietysti löytyy sellaista kalustoa, mikä menee ihan mistä vaan, hän kommentoi MTV Uutisille.
Metsähallitus Metsätalous Oy:n luonnonhoidon asiantuntija Sara Lankinen-Timonen uskoo, että kaikesta maaston luonnollisen estearvon lisäämisestä on maanpuolustuksellisesti hyötyä – varsinkin, kun se tulee itärajalle.
Maanpuolustukselle hyödyllisiä ennallistamiskohteita kartoitettiin kymmenen kilometrin leveydeltä Kaakkois-Suomesta Lieksan pohjoispuolelle saakka.
Suurin hyöty löytyi suurilta suoalueilta Pohjois-Karjalasta.
Kohteita etsittiin paikkatietoja, ojitusalueita ja turpeen paksuustietoja yhdistämällä. Kokonaisala on satoja tuhansia hehtaareja.