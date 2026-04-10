Keväinen sää jatkuu viikonlopun.

Perjantaina suuressa osassa maata sää on aurinkoinen ja keväisen lämmin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle.



Maan länsiosassa sää voi olla aavistuksen muuta maata pilvisempi.

Lämpötilat voivat maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa nousta jopa kymmeneen asteeseen tai hieman sen yli.



Lapissa on hieman muuta maata viileämpää. Lämpötilat nousevat Lapissa korkeimmillaan noin viiteen asteeseen.



Aurinkoinen ja lämmin kevätsää jatkuu myös lauantaina ja sunnuntaina koko maassa.

Katso tästä 5 päivän ennuste paikkakunnallesi:

Jos ennuste ei näy, voit katsoa sen tästä.