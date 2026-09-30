Kelan mukaan terveydenhuollon toimipisteiden lakkauttaminen näkyy matkakorvausmenojen kasvuna.
Kela arvioi, että sairausvakuutuksen matkakorvausmenot kasvavat tulevina vuosina yli 50 miljoonalla eurolla.
Asia selviää Kelan tuoreesta raportista.
Matkakorvaukset kohdentuvat etenkin ikääntyneille, ja ennustetun väestönkehityksen perusteella korvausmenojen arvioidaan kasvavan myös tulevien vuosien aikana.
Kela maksoi vuonna 2024 matkakorvauksia 343 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan menot nousisivat pelkästään väestön ikääntymisen vuoksi noin 370 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä, noin 390 miljoonaan euroon vuoteen 2035 mennessä ja noin 400 miljoonaan euroon vuoteen 2040 mennessä.
Kela toteaa raportissaan, ettei matkakorvaukset eivät kokonaisuudessaan ole merkittävästi muuttuneet hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.
Raportissa tuodaan kutienkin esiin, että hyvinvointialueet ovat suunnitelleet toimipisteverkostonsa karsimista etenkin terveyskeskuspalveluissa.
– Jos terveydenhuollon toimipiste lakkautetaan, potilaiden matkat hoitoon pitenevät, mikäli heidän hoitonsa siirtyy kauempana sijaitsevaan toimipisteeseen eikä esimerkiksi digipalveluksi tai hoito jää kokonaan toteutumatta, raportissa sanotaan.
Osalle potilaista tämä voi tarkoittaa matkojen pitenemistä ja sairausvakuutukselle matkakustannuksista maksettavien korvausten nousua.
Matkakorvauksilla on 25 euron omavastuu yhdensuuntaista matkaa kohti ja näillä omavastuilla on 300 euron vuotuinen katto. Matkakustannusten lisäksi maksetaan yöpymisrahaa, enintään 20,18 euroa yötä kohti, matkalla tarvittavasta yöpymisestä.