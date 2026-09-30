Ukrainalaisen aikuisviihteen puolestapuhujien mukaan maalta jää kymmeniä miljoonia verotuloja keräämättä vuosittain.
Ukraina harkitsee pornon sallimista sotakassan kartuttamisen toivossa.
Maassa on voimassa tiukat aikuisviihdettä suitsevat lait. Pornografisen sisällön tuottaminen, tekeminen, jakelu ja hallussapito on kielletty. Rangaistukset vaihtelevat tilanteesta riippuen sakoista aina seitsemään vuotta vankeutta.
Aikuisviihteen niin sanottua kieltolakia on perusteltu muun muassa ihmiskaupan torjumisella sekä pornoteollisuuteen linkitetyllä naisten hyväksikäytöllä.
Ukrainassa äänestettiin jo ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädännön keventämisestä parlamentissa kuluneen kesän aikana. Voimaan tullessaan laki myös poistaisi rangaistavuuden sellaisen pornografisen materiaalin tuottamiselta, jossa on mukana suostumuksensa antaneita aikuisia, sekä tällaisen materiaalin levittämiseltä aikuisyleisölle.
Kymmeniä miljoonia menetettyjä veroja
Aikuisviihteen sallimisen puolestapuhujat ovat nostaneet esiin myös aikuisviihteen tuottamat verotulot. Kyiv Independent -lehden kesällä haastattelemat OnlyFans-sisällöntuottajat kertoivat, että mikäli sisältö olisi sallittua, toisi se mukanaan kymmenien miljoonien vuositulot valtiolle.
Washington Post -lehden haastattelema Ukrainassa aikuisviihteen tekijöitä edustava OFM Models -toimiston johtaja Oksana kertoi, että alalle haluavien naisten yhteydenotot ovat kaksinkertaistuneet sen jälkeen, kun aloitetta käsiteltiin parlamentissa ensimmäisessä käsittelyssä.
Lehden tuoreen arvion mukaan verohyöty on arviolta jopa 25 miljoonaa dollaria vuodessa.
Ukrainan pornoteollisuuden arvioidaan tuottaneen 131 miljoonan dollarin tulot maan 8 000 OnlyFans-sisällöntuottajalle vuonna 2023. Samaan aikaan sodan päivittäiset kustannukset Ukrainalle olivat tänä vuonna 190 miljoonaa dollaria Reutersin tietojen mukaan.
Ukrainan pornoteollisuus on jo vuosien ajan toiminut lain ulkopuolella.
Ukrainan parlamentilla on edessään vielä toinen aloitteen läpikäynti ennen lopullisen lain äänestämistä.