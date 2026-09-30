Toyotan Elfyn Evansin MM-johto on tukeva, mutta walesilaisen maailmanmestaruus on kaikkea muuta kuin varma, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa linjaa rallikauden päättävän Sardinian osakilpailun alla.

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– Ei se ihmettä tarvitse.

Näin Jari Ketomaa arvioi ennakolta sitä näkymää, että sensaatiomaisen vuoden ajanut Sami Pajari nousisi kauden viimeisessä MM-rallissa 17 pisteen takamatkalta maailmanmestariksi ohi tiimikaverinsa Elfyn Evansin.

Sardiniassa on jaossa maksimissaan 35 pistettä, joten myös Toyotan Oliver Solbergilla on vielä mahdollisuus MM-titteliin (takamatka Evansiin 21 pistettä). Toisaalta Pajari ja Solberg eivät ole pystyneet yhdessäkään kauden kisassa keräämään 17:ää tai 21 pistettä enemmän kuin Evans.

Tarina on kuitenkin tuttu huippu-urheilusta. Johtajalla on aina menettämisen pelko, ja Evansin tapauksessa se saattaa olla poikkeuksellisen vahva, sillä hän on jäänyt MM-kakkoseksi peräti viidesti urallaan ja hakee nyt puuttuvaa kruunua.