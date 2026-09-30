Toyotan Elfyn Evansin MM-johto on tukeva, mutta walesilaisen maailmanmestaruus on kaikkea muuta kuin varma, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa linjaa rallikauden päättävän Sardinian osakilpailun alla.
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– Ei se ihmettä tarvitse.
Näin Jari Ketomaa arvioi ennakolta sitä näkymää, että sensaatiomaisen vuoden ajanut Sami Pajari nousisi kauden viimeisessä MM-rallissa 17 pisteen takamatkalta maailmanmestariksi ohi tiimikaverinsa Elfyn Evansin.
Sardiniassa on jaossa maksimissaan 35 pistettä, joten myös Toyotan Oliver Solbergilla on vielä mahdollisuus MM-titteliin (takamatka Evansiin 21 pistettä). Toisaalta Pajari ja Solberg eivät ole pystyneet yhdessäkään kauden kisassa keräämään 17:ää tai 21 pistettä enemmän kuin Evans.
Tarina on kuitenkin tuttu huippu-urheilusta. Johtajalla on aina menettämisen pelko, ja Evansin tapauksessa se saattaa olla poikkeuksellisen vahva, sillä hän on jäänyt MM-kakkoseksi peräti viidesti urallaan ja hakee nyt puuttuvaa kruunua.
– Sellaista ihmistä ei ole olemassakaan, joka pystyisi täysin neutraalisti tuohon tilanteeseen suhtautumaan, Ketomaa toteaa Evansin asemista.
Haastajien rooli on helpompi: Hana pohjaan ja katsotaan, mihin se riittää.
Ketomaa huomauttaa, ettei Evanskaan voi lähteä reitille varmistelemaan. Hän starttaa perjantaihin ensimmäisenä, mikä on sorakisassa parjattu auraajan rooli varsinkin kelin ollessa kuiva. Hän saa peräänsä Pajarin ja Solbergin.
Perjantain ajopäivä onkin nyt valtavassa roolissa. Kuka MM-sarjan kärkikolmikosta saa parhaat asemat lauantaille, kun erikoiskokeille startataan käännetyssä sijoitusjärjestyksessä? Ketomaan mielestä tietä auraava Evans ei saisi perjantaina valahtaa viidennen sijan huonommalle puolelle – varsinkaan, jos Pajari ja Solberg ovat hänen edellään.
– Ei Evans voi lähteä varmistelemaan. Evansin pitää lähteä ajamaan niin kuin ajaisi kisan voitosta.
– Jos Evans on seitsemäs tai kahdeksas avauspäivän jälkeen, niin sitten loppukisasta tulee todella haastava.
Ketomaa uskoo, että MM-kärkeä paremmilta paikoilta perjantaina starttaavat Toyotan Sebastien Ogier sekä Hyundain Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville tulevat olemaan kovia luita.
Ketomaan mainitseman kriittisen viidennen sijaan tuntumaan on asiantuntijan mielestä "aika paljon tunkua". MM-kärkikolmikon kiusana saattavat olla Toyotan Takamoto Katsuta, Hyundain Dani Sordo ja M-Sportin Martins Sesks.
– Evansin pitää pystyä jättämään pari nopeaa Rally1-kuskia taakseen perjantaina, Ketomaa toteaa.
Totuus on kuitenkin se, että Pajari ja Solberg tarvitsevat maailmanmestaruuden saavuttaakseen Sardiniasta todennäköisesti TOP3-sijoituksen, tuhdin lisäpistepotin sunnuntailta ja ainakin ripauksen epäonnea tai ongelmia Evansille.
– Mitä vähemmälle pystyy jättämään nämä mestaruussuunnitelmat ja ajamaan kovaa oman suunnitelman mukaan, niin silleen se tulos yleensä tulee. Evanskin tarvitsee mestaruuteen oman huippuhyvän suorituksen, vaikka hänelläkin liikkuu päässä varmasti monenlaisia ajatuksia, Ketomaa puntaroi.
Se, että kyseessä on viimeinen näillä Rally1-autoilla ajettava MM-kilpailu, on mukava lisämauste viikonlopulle.
–Tämän kisan voitto kiinnostaa varmasti montaa kuljettajaa. Ilmaisia pisteitä on todella vähän jaossa tässä rallissa, Ketomaa summaa.
Sardinian MM-rallin testierikoiskoe ajetaan torstaina kello 10 ja ensimmäinen varsinainen erikoiskoe kello 17.05 alkaen.
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