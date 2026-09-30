Tapani Kansan ja hänen elämänkumppaninsa Nina af Enehjelm tytär katosi heidän elämästään yhtäkkiä. Tapani Kansa ei ollut kuollessaan nähnyt tytärtään 12 vuoteen.

Tänään 30. syyskuuta julkaistu Tapani Kansan elämäkerta Tapani Kansa ja minä (Docendo) käy läpi laulajan uran sekä yhteiset vuosikymmenet hänen elämänkumppaninsa Nina af Enehjelmin kertomana.

Laulaja kuoli maaliskuussa 2025 sappirakkoleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin.

Kirjassa Nina af Enehjelm kertoo ensimmäistä kertaa "perheen raskaimmasta tragediasta". Hänen ja Kansan tytär päätti laittaa välit poikki perheeseensä vuonna 2013 tienoilla.

Vuonna 2010 heidän tytär valmistui tukholmalaisesta lukiosta, pääsi opiskelemaan teatterikouluun ja sai pari vuotta myöhemmin pääroolin Rent-musikaalissa. Hän oli nuori aikuinen, jolla oli kykyjä, ystäviä ja elämä edessään. Sitten hänen elämässään alkoi kirjan mukaan raskas vaihe.

– Noihin aikoihin hänen elämässään alkoi vaikuttaa minua muutaman vuoden vanhempi mies, jonka olin tuntenut vuodesta 1984. Kun hän kuuli tyttäremme vaikeasta elämäntilanteesta, hän tarjoutui keskustelemaan tämän kanssa. En nähnyt siinä silloin mitään pahaa. Sitten tapahtumat etenivät tavalla, jota emme osanneet odottaa. Saimme tietää tyttäremme muuttaneen miehen luokse.

Nina af Enehjelm kertoo, että erityisesti ikäero aiheutti huolta hänessä ja Kansassa. Sitten tapahtui jotain, mitä he eivät osanneet odottaa.

– Tyttäremme alkoi vetäytyä meistä. Pian yhteys katkesi kokonaan. Myös yhteydenpito hänen Suomessa asuviin ystäviinsä jäi. Kaikki yrityksemme tavoittaa hänet jäivät tuloksettomiksi. Lopulta saimme viestin: Ette tule näkemään minua enää koskaan. Siihen päättyi yksi aikakausi perheemme elämässä.

Tapani Kansa ja Nina af Enehjelm

Kirjassa kerrotaan, että tyttären katoaminen heidän perheen elämästä mursi koko perheen perustan. Vuosien sokki alkoi näkyä myös Kansan terveydessä. Hänen verenpaine nousi hälyttävän korkeaksi, ja hän alkoi kärsiä rytmihäiriöistä.

Kirjan mukaan vuonna 2024 he yrittivät vielä kerran lähestyä tytärtään, jolla oli jo siinä vaiheessa kouluikäisiä lapsiakin, mutta tyttären mies raivostui heille ja soitti poliisin paikalle. Viisi kuukautta myöhemmin Kansa kuoli. Hän oli nähnyt tyttärensä viimeksi 12 vuotta sitten.

Tapani Kansa ja minä -elämäkerta jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä Nina af Enehjelm kertoo objektiivisesti Kansan elämästä vuoteen 1980 asti – toinen osa on omakohtainen, laulajan puolison kertomus. Siihen sisältyvät myös räiskyvä parisuhde sekä miehen vakava sairastuminen.

Kansa itse oli pitkässä kirjaprojektissa alusta alkaen mukana. Af Enehjelm alkoi jo vuonna 2007 haastatella Kansaa sekä hänen kanssaan eri vuosikymmeninä työskennelleitä muusikoita, työtovereita, sukulaisia ja ystäviä. Maaliskuussa 2025 kuollut Kansa ehti itsekin kommentoida käsikirjoitusta sekä tehdä tekstiin lisäyksiään ja tarkennuksiaan.

Nina af Enehjelm (s. 1960) on toimittajana, tiedottajana ja tapahtumajärjestäjänä työskennellyt tietokirjailija.