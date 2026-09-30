Tansaniassa todistettiin syyskuussa uskomatonta saalistushetkeä.
Serengetin kansallispuistossa nähtiin muutama viikko sitten dramaattinen todiste elämän kiertokulusta.
Opas John Michalen johtama safariryhmä katseli haltioissaan poikastensa kanssa makoilevaa gepardiemoa, kun yhtäkkiä alkoi tapahtua.
Kaksi antilooppia ilmestyi metsästä ja gepardi säntäsi välittömästi niiden perään.
– Emo muuttui hetkessä huolehtivasta äidistä päättäväiseksi metsästäjäksi. Se lähti täyttä vauhtia jahtaamaan saalistaan, Michale kertoo.
Tiukka ajojahti päättyi lopulta gepardin voittoon. Gepardia henkensä edestä paennut antilooppi törmäsi täyttä vauhtia kumpareeseen ja paiskautui korkealle ilmaan laskeutuen suoraan petoeläimen eteen.
Näin gepardiperhe pääsi aterioimaan saaliinsa parissa.
Serengeti on Tansanian suurin kansallispuisto ja se lukeutuu Afrikan suosituimpiin safarikohteisiin. Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva alue kattaa yli 1,5 miljoonaa hehtaaria savannia.