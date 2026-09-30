Jokereihin kärkihyökkääjäksi hankittu Maxime Fortier puhkui uuden ajan intoa voitokkaan HPK-ottelun jälkeen.
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Fortier nappasi yhden syöttöpisteen, kun Jokerit otti uuden pääkäskijänsä Juuso Hahlin alaisuudessa 3–0-voiton tiistai-iltana Helsingin areenassa.
Seura ilmoitti sunnuntaina vapauttaneensa Tomek Valtosen valmennustehtävistä. Hahl on ehtinyt johtaa joukkoa siis vain parin päivän ajan.
– Tämä on ollut hullu viikko, Fortier puuskahtaa hieman ällistyneenä.
– Eihän tällaista kauden alkua kukaan meistä odottanut. Joskus sellaista tapahtuu. Meidän on nyt todistettava muillekin, mihin pystymme. Valitettavasti se on yleensä päävalmentaja, joka ne potkut ensimmäisenä saa. Tämä ei kuitenkaan ollut yhden ihmisen vika, hän kertaa tapahtumia.
Jokerit on pyrkinyt brändäämään tilannetta kokonaan uudeksi kaudeksi. Myös areenassa illan ottelua kutsuttiin esimerkiksi juontajan toimesta uuden kauden avaukseksi. Se on selkeä katsantokanta myös pukukopissa.
– Kun Juuso aloitti maanantaina, se oli päivä numero yksi. Tänään oli toinen päivä. Meidän asenteemme on nyt se, että voitimme uuden kauden avauspelimme.
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28-vuotias kanadalainen on Jokerien ehdottomia kärkihankintoja. Hyökkääjä on pisteiden valossa suorittanut kelvollisesti (8 ott. 1+5=6) mutta Fortier on luvalla sanoen kadonnut välillä kuvasta otteluiden aikana. Kokonaisvaltaisessa tekemisessä riittää työnsarkaa.