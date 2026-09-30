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Jokerien tähtihankinta Maxime Fortier puhkui kovaa intoa valmennushässäkän jälkeen | MTV Uutiset

Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Jokerien parjatulta tähdeltä väkevä julistus 5:44 Jokerit nollasi Kerhon – Juuso Hahlille onnistunut startti Julkaistu 30.09.2026 07:10 Jere Hultin Jokereihin kärkihyökkääjäksi hankittu Maxime Fortier puhkui uuden ajan intoa voitokkaan HPK-ottelun jälkeen. Lue myös: Jokerit-hylkiö iski heti, uusi päävalmentaja juhli – sarjakärjen tappiossa täpärä tarkastelu Fortier nappasi yhden syöttöpisteen, kun Jokerit otti uuden pääkäskijänsä Juuso Hahlin alaisuudessa 3–0-voiton tiistai-iltana Helsingin areenassa. Seura ilmoitti sunnuntaina vapauttaneensa Tomek Valtosen valmennustehtävistä. Hahl on ehtinyt johtaa joukkoa siis vain parin päivän ajan. – Tämä on ollut hullu viikko, Fortier puuskahtaa hieman ällistyneenä. – Eihän tällaista kauden alkua kukaan meistä odottanut. Joskus sellaista tapahtuu. Meidän on nyt todistettava muillekin, mihin pystymme. Valitettavasti se on yleensä päävalmentaja, joka ne potkut ensimmäisenä saa. Tämä ei kuitenkaan ollut yhden ihmisen vika, hän kertaa tapahtumia. Jokerit on pyrkinyt brändäämään tilannetta kokonaan uudeksi kaudeksi. Myös areenassa illan ottelua kutsuttiin esimerkiksi juontajan toimesta uuden kauden avaukseksi. Se on selkeä katsantokanta myös pukukopissa. – Kun Juuso aloitti maanantaina, se oli päivä numero yksi. Tänään oli toinen päivä. Meidän asenteemme on nyt se, että voitimme uuden kauden avauspelimme. Lue myös: Kommentti: Jokerit ei ole mikään farssi! 28-vuotias kanadalainen on Jokerien ehdottomia kärkihankintoja. Hyökkääjä on pisteiden valossa suorittanut kelvollisesti (8 ott. 1+5=6) mutta Fortier on luvalla sanoen kadonnut välillä kuvasta otteluiden aikana. Kokonaisvaltaisessa tekemisessä riittää työnsarkaa.

Tilanne kärjistyi viime viikolla Valtosen alaisuudessa jopa katsomokomennukseen. Fortierille Hahlin vetovastuu on myös henkilökohtainen uusi lähtö.

– Totta kai. Otan tämän myös itselleni uutena alkuna. Tiedän, että olen parempi pelaaja, kuin mihin olen pystynyt.

Tiistaina Jokerit sai aiempaa paremmin aikaiseksi hyökkäyspäässä. Alkukaudella pitkät ja organisoidut hyökkäykset ovat olleet harvassa. HPK-pelissä myllytyksiä syntyi jo jonkin verran.

– Olimme aggressiivisia kiekon kanssa. Aiemmin emme ole pitäneet kiekkoa läheskään tarpeeksi. Tänään keskityimme kiekonhallintaan. Joukkueella oli ihan eri määrä maalipaikkoja. Se ei ollut vieläkään täydellistä, mutta otamme tämän ja jatkamme eteenpäin.

Fortierista huokuu ottelun jälkeen edelleen valtava into. Hyökkääjän alkukauteen verrattuna kohottuneempaa olemusta voisi kuvailla jopa virittyneeksi. Voitto teki silminnähden hyvää.

– Tässä näimme nyt tuloksen, kun pystymme suorittamaan, meillä on todella hyvä joukkue. Tunne oli ja on tänään pinnassa, hän naurahtaa.

Viime kaudella Lappeenrannan SaiPassa 66 tehopistettä takonut hyökkääjä ainakin väittää, etteivät pääkaupungin kirkkaat valot ole häikäisseet mediahuomion muodossa.

– On ymmärrettävä, mitä Jokerit merkitsee Suomessa. Se oli yksi syistä, miksi halusin tänne. Meistä puhutaan hyvässä tai pahassa. Tällä hetkellä meidät pudotetaan jo laskuista, mutta me tiedämme, että voimme todistaa, että ihmiset ovat väärässä, Fortier päättää väkevästi.